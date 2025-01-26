Ученые нашли природную альтернативу популярным инъекциям для снижения веса 26.01.2025, 18:46

Определенный гормон играет важную роль в регуляции аппетита и метаболизма.

Ключом к этому открытию является кишечный микроб Bacteroides vulgatus и его метаболиты, которые играют важную роль в стимуляции гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм. Исследователи из Университета Цзяннань в Китае показали, что увеличение численности B. vulgatus у мышей с диабетом способствует секреции глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Об этом сообщает Sciencealert.

Этот гормон помогает:

• Регулировать уровень сахара в крови.

• Увеличивать чувство сытости.

• Снижать тягу к сладкому.

Препараты, такие как семаглутид (активное вещество Оземпика), имитируют действие GLP-1, однако исследователи стремятся найти способы повысить естественную выработку этого гормона. Эксперименты выявили важность метаболитов B. vulgatus в регуляции гормонов GLP-1 и FGF21. Последний связан с уменьшением пристрастия к сладкому:

• Если мыши теряли способность вырабатывать белок Ffar4, численность B. vulgatus снижалась, что уменьшало секрецию FGF21.

• Недостаток FGF21 увеличивал тягу к сладкому и ухудшал контроль уровня сахара в крови.

У людей с генетическими мутациями, снижающими выработку FGF21, была повышена вероятность пристрастия к сладкой пище, что могло стать фактором риска диабета 2 типа.

Исследователи предполагают, что стимуляция микробиома кишечника может стать альтернативой фармакологическим препаратам. При этом обработка метаболитами B. vulgatus усиливает выработку GLP-1 и FGF21, что способствует:

• Лучшему контролю сахара в крови.

• Снижению тяги к сладкому.

• Улучшению метаболического здоровья.

Это открытие подчеркивает огромный потенциал микробиома в регулировании аппетита и метаболизма. В будущем возможно создание более естественных методов лечения диабета и ожирения на основе стимуляции кишечной флоры, что станет важной альтернативой существующим лекарственным средствам.

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