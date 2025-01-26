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Политолог: Украина демонстрирует, что готова отстаивать свои интересы с позиции силы

  • 26.01.2025, 18:55
Политолог: Украина демонстрирует, что готова отстаивать свои интересы с позиции силы

Одним из таких факторов силы являются удары по территории РФ.

Постоянными ударами дронов СБУ по российским НПЗ, частота которых растет, Украина демонстрирует, что готова отстаивать свои интересы с позиции силы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

По его мнению, Украине крайне важно сейчас продемонстрировать свои возможности и силу международным партнерам.

«Одним из таких факторов силы, безусловно, являются дроновые удары по территории России, интенсивность которых СБУ наращивает с каждым месяцем. Например, в ночь с 23-го на 24 января беспилотники Службы безопасности Украины отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании - одной из крупнейших в РФ. Ориентировочные прямые финансовые убытки от проведенной атаки - более 75 миллионов долларов», - подчеркивает эксперт.

Загородний считает, что такие удары свидетельствуют о субъектности Украины.

«Экономические санкции от Малыша - наиболее действенные из всех, которые вводились против России. Терять за ночь по 75 миллионов долларов - такого экономика врага просто не выдержит. А это только разовые прямые потери. А кроме того, из-за неработающих НПЗ нарушается вся цепь поставок. Это дополнительные многомиллионные расходы. Все эти деньги пошли бы на войну в Украине. И каждая новая ночь, благодаря Службе, обходится врагу все дороже и дороже», - акцентирует политолог.

«Россияне не могли не ожидать новых ударов по НПЗ. Ведь последнее время Служба наведываются на эти объекты врага практически дважды в неделю. Но тактика и стратегия, которую применяют в СБУ, а также интенсивность ударов, не дает возможности кремлю эффективно прикрыть ПВО свои объекты. Удары по НПЗ - это самая больная точка россиян», - резюмирует политолог.

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