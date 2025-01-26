Польские СМИ: В Минске почти никто не пошел голосовать 4 26.01.2025, 19:07

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Неудобная для Лукашенко правда.

«Выборы» в Беларуси сопровождались тотальным игнором со стороны избирателей. Журналисты телеканала Polsat, приехавшие в Минск, пишут, что явка, которую рисует Центральная избирательная комиссия, не имеет ничего общего с реальностью.

Издание Fakt пишет, что «в Минске почти никто не пошел голосовать».

Читатели сайта Charter97.org пишут, что избирательные участки были пустыми по всей стране.

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