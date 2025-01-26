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«Россияне уже на грани»: украинский офицер рассказал о проблемах армии РФ

  • 26.01.2025, 19:22
«Россияне уже на грани»: украинский офицер рассказал о проблемах армии РФ

Оккупанты достигли предела, после которого уже не способны развивать наступление.

Российские оккупанты проводят свое наступление на Покровском направлении на пределе собственных возможностей, считает капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании «Соната», заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

«Сейчас фактически на фронте россияне выполняют свою оперативную задачу - захват Донецкой и Луганской областей. Ничего не изменилось. Особенно их интересует Покровск. Это экономическая цель. Поскольку известно, что в Покровске расположены шахты с коксующимся углем», - отметил эксперт в эфире «Еспресо».

По его словам, армии РФ важно захватить Покровск с экономической точки зрения, ведь таким образом они заберут с рынка конкурента из металлургической отрасли. Он напомнил, что это связано с тем, что до полномасштабного вторжения Украина входила в десятку самых развитых стран в металлургической отрасли.

«Россияне действительно продвигаются в Донецкой области, хотя и делают это медленно. Мне неизвестна подробная информация о составе сил, которые действуют, в частности, на Покровском направлении, но россияне уже действительно на грани своих кульминационных возможностей. Это предел, после которого они уже не способны развивать наступление и вообще проводить наступательные операции. На это указывает ряд факторов. В частности, экономическая ситуация в России. Ведь, несмотря на заявления российского руководства, их экономика уже подает тревожные сигналы. Военная ситуация не лучше, потому что если у них все так было бы хорошо, то Путин не попросил бы у КНДР военной помощи», - подчеркнул эксперт.

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