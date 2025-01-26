Мбаппе оформил первый хет-трик в составе «Реала» 26.01.2025, 19:30

Француз стал героем матча 21-го тура чемпионата Испании.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе сделал хет-трик в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0), сообщает «Зеркало Недели».

Футболист отличился на 30-й и 57-й минутах, а затем на 90+1-й реализовал пенальти. Для француза это первый хет-трик в составе мадридского клуба. Он забил 7 голов в последних 4 матчах.

Также Мбаппе стал первым французским игроком в истории, который забивал 20 и более голов в каждом из 9 сезонов подряд за клуб из топ-5 европейских лиг в официальных соревнованиях.

Напомним, 26-летний Килиан подписал с «Реалом» контракт прошлым летом до 2029 года, перейдя из ПСЖ.

По сообщениям СМИ, за один сезон один из лучших футболистов мира будет зарабатывать 15 млн евро за сезон.

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