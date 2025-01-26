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В банкоматах Латвии исчезнет русский язык

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  • 26.01.2025, 19:35
  • 1,674
В банкоматах Латвии исчезнет русский язык

Уже на следующей неделе.

В четверг, 30 января, в Латвии вступят в силу поправки к Закону о кредитных учреждениях, которые предусматривают запрет на использование русского языка в банкоматах, сообщает Delfi.

Соответствующее решение правительство приняло еще в прошлом году – хотя тогда возникли дискуссии о том, что этот шаг ударит по пожилым людям.

Сейм Латвии принял поправки в Закон о кредитных учреждениях в сентябре прошлого года. Согласно поправкам, банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов.

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