Политолог: Ультиматум Трампа не оставляет Путину много времени на размышления 26.01.2025, 20:08

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Это уже вызвало негодование в Кремле.

Вступив на должность президента США, Дональд Трамп сделал первые заявления об Украине, России и завершении войны, развязанной страной-агрессором. Часть заявлений была категоричной и сделана в ультимативной форме, что уже вызвало негодование в Кремле. Об этом сегодня, 26 января, в эфире телеканала FREEДOM рассказал политолог Игорь Рейтерович.

«На самом деле те заявления в отношении России, которые озвучил Трамп, я расцениваю как своеобразный гибридный ультиматум, который Трамп выдвинул Путину. Потому что, с одной стороны, Трамп сказал, что ничего не имеет против России, любит вообще россиян, у него были прекрасные отношения с Путиным. Но Россия начала войну, и она должна эту войну закончить. И что он готов оказать определенную услугу Путину и помочь ему эту войну закончить, подписав соответствующее соглашение. Если же Путин от этого откажется, то тогда Трамп вынужден будет ввести дополнительные пошлины и санкции на все то, что Россия продает», — объяснил.

По его словам, это ключевой момент в заявлении Трампа, к которому Путину нужно прислушаться.

«На самом деле введение пошлин и дополнительных санкций никак не отразится на экономике США или других стран. А вот для России — это полная катастрофа, потому что на сегодняшний момент они живут исключительно за счет продажи нефти и газа. Сейчас они продают активно по всему миру, но если Трамп начнет преследовать эти продажи (а он может это сделать и подтверждением являются в том числе те санкции, которые ввел Байден в последние дни своего президентства), то для России по сути, начнется катастрофа. А Трамп действительно может это сделать. Тем более, это только первые его шаги на посту президента. А впереди еще долгих четыре года», — отметил гость эфира.

По его словам, ультиматум Трампа Путину действительно достаточно серьезный, достаточно жесткий и такой, который не оставляет России много времени на раздумья и тем более — не оставляет много времени на какие-то маневры.

«Надо на это реагировать, надо делать какие-то официальные заявления и принимать какие-то официальные решения. Они, судя по всему, решили «отморозиться» на пару дней, потому что Песков сделал вид, что как бы они не очень поняли, о чем идет речь, и ждут более конкретных предложений. Но конкретные предложения могут быть уже санкционными», — резюмировал Игорь Рейтерович.

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