Названы 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом 26.01.2025, 20:15

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В рейтинг вошли модели от европейских и азиатских автопроизводителей.

Пока на многих автомобильных рынках мира доминируют большие кроссоверы и внедорожники, компактные семейные модели все еще имеют большой спрос. Тем не менее некоторые из этих авто часто сталкиваются с поломками.

Эксперты издания What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом.

Рейтинг был составлен на основе масштабного опроса, проведенного совместно со страховой компанией MotorEasy. В нем приняли участие десятки тысяч автомобилистов из Великобритании. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей за последние 12 месяцев и насколько сложно было их устранить.

ТОП-10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом:

1 Skoda Octavia (с бензиновым двигателем)

2 Mercedes A-Class (гибридная модификация)

3 BMW 1 Series

4 Honda Civic

5 Hyundai Ioniq (гибридная модификация)

6 Toyota Corolla

7 Kia XCeed

8 Mini Clubman

9 Ford Focus (с бензиновым двигателем)

10 Kia Ceed

Skoda Octavia третьего поколения с бензиновым двигателем признали самым надежным семейным автомобилем с пробегом. Эксперты подчеркнули, что у этой модели редко возникают поломки.

Отмечается, что Skoda Octavia имеет низкую стоимость обслуживания и небольшой расход топлива. Также это достаточно комфортный и практичный автомобиль.

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