«Игра в кальмара»: в СБУ показали, как уничтожают оккупантов 26.01.2025, 20:26

Операторы ударных дронов установили простые правила.

В Сети показали, как воины Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов. За неделю – минус 468 российских военных.

Соответствующее видео было опубликовано на телеграмм-канале СБУ.

«Операторы ударных дронов Центра спецопераций «А» СБУ установили простые правила: кто попал в прицел их дрона – тот проиграл. Таким образом, через неделю из этой игры «выбыли» 468 оккупантов», - отметили в Службе безопасности.

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