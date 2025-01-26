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«Игра в кальмара»: в СБУ показали, как уничтожают оккупантов

  • 26.01.2025, 20:26
«Игра в кальмара»: в СБУ показали, как уничтожают оккупантов

Операторы ударных дронов установили простые правила.

В Сети показали, как воины Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов. За неделю – минус 468 российских военных.

Соответствующее видео было опубликовано на телеграмм-канале СБУ.

«Операторы ударных дронов Центра спецопераций «А» СБУ установили простые правила: кто попал в прицел их дрона – тот проиграл. Таким образом, через неделю из этой игры «выбыли» 468 оккупантов», - отметили в Службе безопасности.

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