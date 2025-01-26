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Офицер армии США: Приобретенный у РФ авианосец стал «котом в мешке», который дорого обошелся Индии

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  • 26.01.2025, 21:02
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Офицер армии США: Приобретенный у РФ авианосец стал «котом в мешке», который дорого обошелся Индии

«Адмирал Горшков» стал уроком, который стоит очень дорого.

Приобретенный у России авианосец советского производства «Адмирал Горшков» стал для Индии кошмаром и уроком, который стоил очень дорого. Об этом в аналитической статье для оружейного портала «1945» пишет военный эксперт, отставной офицер армии США Брент М. Иствуд.

В начале 2000-х годов Индии срочно был нужен новый авианосец на замену единственному, но уже очень старому авианосцу, который был на вооружении индийского флота. И тогда Индия обратилась к своему давнему партнеру России. На тот момент Москва еще не имела амбиций по захвату половины мира, зато испытывала проблемы с финансированием собственных вооруженных сил. Поэтому Кремль дал согласие продать Индии построенный в 1988 году авианесущий крейсер «Адмирал Горшков».

Этот корабль изначально носил название «Харьков», затем «Баку», а после распада СССР превратился в «Адмирал Горшков». Это был гибрид ракетного крейсера и вертолетоносца, и выглядел неплохим вариантом для индийцев. Но на самом деле это был «кот в мешке», который дорого обошелся Индии.

Заплатив россиянам 974 миллиона долларов, Индия получила корабль, который несколько лет простоял в порту после того, как во время ремонта в 1996 году россияне устроили взрыв прямо в котельном отсеке. Кроме того Индия хотела полноценный современный авианосец, который могут использовать реактивные истребители, а не только вертолеты.

Поэтому корабль требовал дополнительного ремонта и определенной модернизации для того, чтобы его можно было поставить в строй. А это требовало дополнительных средств и времени. Россияне требовали до 3 миллиардов долларов за то, чтобы провести все необходимые работы.

Ремонтно-модернизационные работы продолжались вплоть до 2012 года, и только в 2013 году «Адмирал Горшков» был передан Индии. На тот момент он уже сменил название на «Vikramaditya», что означает «Королевство».

Однако на этом проблемы и расходы для Индии не закончились. Вроде бы только что отремонтированный и модернизированный корабль имел неисправные котлы, что влияло на работу двигателя. Также выяснилось, что авианосец не имеет собственной ПВО, поэтому индийцам пришлось устанавливать их самостоятельно. В конце концов для различных ремонтов и обновлений авианосец пришлось поставить в сухой док еще на три года.

«Индийцам пришлось научиться покупать авианосцы у россиян. Вероятно, это ценный урок, который преподают в индийских военно-морских академиях и школах командования и генерал-штаба. Вероятно, они больше никогда не будут зависеть от россиян в такой крупной покупке», - резюмирует автор публикации.

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