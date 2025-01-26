The Independent: Трамп собирается завершить войну в Украине к весне 1 26.01.2025, 21:59

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Перед этим президенту США предстоит решить ряд сложных задач.

Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, являются ошибочными. Более того, глава Белого дома намерен закончить войну в Украине уже к весне этого года.

Об этом рассказали инсайдеры британскому изданию The Independent.

«Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии (лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии) на инаугурации. Это очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы», - сказал один из анонимных источников журналистам.

По его словам, Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине. Он отметил, что перед этим президенту США предстоит решить ряд сложных задач, но глава Белого дома точно будет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

«Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил своего второго номера, к которому относился с огромным уважением», - объяснил инсайдер.

В издании напомнили, что Арахамия присутствовал в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа. Позже он рассказал украинским СМИ, что официальная украинская делегация может встретиться с президентом США уже в феврале.

Журналисты обратили внимание на то, что сейчас Трамп ведет «двойную игру» ради завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он предупредил российского диктатора Владимира Путина о том, что США готовы и дальше оказывать военную поддержку Киеву, пока конфликт не будет закончен. В то же время президент США говорил о том, что и Зеленский «не ангел».

Такой подход отражает разногласия в собственной администрации Трампа по поводу войны и того, какой поддержки заслуживает Украина, подчеркнули журналисты. Тем не менее, президент США публично говорил о том, что намерен завершить войну к весне.

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