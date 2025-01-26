Протас оформил еще одну голевую передачу
- 26.01.2025, 21:13
Белорус отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ванкувер Кэнакс» одержал домашнюю победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет metaratings.by. Итоговый счет - 2:1.
Куинн Хьюз вывел хозяев в лидеры на 13-й минуте поединка. На 22-й минуте Хьюз оформил дубль. Размочил счет на табло Пьер-Люк Дюбуа с передачи белоруса Алексея Протаса. Александр Овечкин очков в игре не набрал.
Таким образом, у «Вашингтона» прервалась шестиматчевая победная серия.