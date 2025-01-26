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Протас оформил еще одну голевую передачу

  • 26.01.2025, 21:13
Протас оформил еще одну голевую передачу

Белорус отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ванкувер Кэнакс» одержал домашнюю победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет metaratings.by. Итоговый счет - 2:1.

Куинн Хьюз вывел хозяев в лидеры на 13-й минуте поединка. На 22-й минуте Хьюз оформил дубль. Размочил счет на табло Пьер-Люк Дюбуа с передачи белоруса Алексея Протаса. Александр Овечкин очков в игре не набрал.

Таким образом, у «Вашингтона» прервалась шестиматчевая победная серия.

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