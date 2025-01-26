«Официантка только хлопала ресницами» 2 26.01.2025, 22:07

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В минском клубе компании выставили счет, сумма в котором их очень удивила.

Компания решила отдохнуть в минском TNT Rock Club, где заказали много блюд. Но когда официантка принесла счет, то белорусы были удивлены суммой — она оказалась намного больше ожидаемой, сообщает телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Девушка сообщила, что она с компанией отдыхала в столичном TNT Rock Club. В конце вечеринки официантка принесла им счет. Клиенты хотели было уже заплатить по чеку, но все же решили сумму пересчитать.

«Официантка насчитала нам лишних 360 рублей. При этом она только хлопала ресницами и не понимала, как такое могло произойти, мол, со мной такой впервые, ошиблась», — написала девушка.

Клиентка заведения посоветовала всем гостям пересчитывать суммы, которые им приносят.

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