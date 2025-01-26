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Кая Каллас: Белорусский народ заслуживает реальное право голоса

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  • 26.01.2025, 21:37
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Кая Каллас: Белорусский народ заслуживает реальное право голоса
Кая Каллас

Прошедшие «выборы» не были ни свободными, ни честными.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала «выборы» президента Беларуси фиктивными, подчеркнув, что они не были ни свободными, ни честными, а белорусский народ заслуживает реальное право голоса в отношении того, кто руководит их страной.

Заявление опубликовано на официальном сайте Европейского Союза.

«Безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничения участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс какой-либо легитимности», — констатировала Каллас.

Глава европейской дипломатии призвала белорусский режим освободить всех политических заключенных «немедленно и безоговорочно» и напомнила, что более тысячи человек, включая сотрудника Представительства Европейского Союза, удерживают в заключении в Беларуси безосновательно.

Каллас также назвала еще одним доказательством отсутствия убедительности белорусских «выборов» то, что белорусский режим решил пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам человека лишь за 10 дней до них.

«По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на ее соседей, ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы в эмиграции, и белорусскую культуру», — отметила глава европейской дипломатии.

Она заверила, что ЕС готов поддержать Беларусь в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов, как только она начнет демократический переход.

«Демократия требует свободных, честных и прозрачных выборов, которые происходят в обществе, где царят права человека, без ограничений свободы собраний или слова и в котором плюралистические средства массовой информации могут работать свободно. В Беларуси это не так. ЕС на стороне белорусского народа, и наша поддержка в его стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси, как части мирной и процветающей Европы, является непоколебимой», — подытожила Каллас.

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