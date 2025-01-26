Кая Каллас: Белорусский народ заслуживает реальное право голоса 7 26.01.2025, 21:37

1,496

Кая Каллас

Прошедшие «выборы» не были ни свободными, ни честными.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала «выборы» президента Беларуси фиктивными, подчеркнув, что они не были ни свободными, ни честными, а белорусский народ заслуживает реальное право голоса в отношении того, кто руководит их страной.

Заявление опубликовано на официальном сайте Европейского Союза.

«Безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничения участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс какой-либо легитимности», — констатировала Каллас.

Глава европейской дипломатии призвала белорусский режим освободить всех политических заключенных «немедленно и безоговорочно» и напомнила, что более тысячи человек, включая сотрудника Представительства Европейского Союза, удерживают в заключении в Беларуси безосновательно.

Каллас также назвала еще одним доказательством отсутствия убедительности белорусских «выборов» то, что белорусский режим решил пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам человека лишь за 10 дней до них.

«По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на ее соседей, ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы в эмиграции, и белорусскую культуру», — отметила глава европейской дипломатии.

Она заверила, что ЕС готов поддержать Беларусь в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов, как только она начнет демократический переход.

«Демократия требует свободных, честных и прозрачных выборов, которые происходят в обществе, где царят права человека, без ограничений свободы собраний или слова и в котором плюралистические средства массовой информации могут работать свободно. В Беларуси это не так. ЕС на стороне белорусского народа, и наша поддержка в его стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси, как части мирной и процветающей Европы, является непоколебимой», — подытожила Каллас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com