В Киеве прошел Марш памяти белорусов, погибших за Украину 1 26.01.2025, 21:55

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Герои не умирают!

В воскресенье, 26 января, в Киеве прошел Марш в честь Героя Небесной сотни, Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневского и других белорусов, погибших за Украину в 2014-2024 гг.

Участники Марша прошли маршем от Михайловской площади через Софиевскую, Театральную площадь и Крещатик к Мемориалу Жизневскому на улице Грушевского — маршрут не менялся с 2014 года, когда 26 января 2014 года Михаила проводили в последний путь.

Марш памяти проходит ежегодно с 2016 года в день рождения Михаила Жизневского – 26 января. На данный момент известно, что в 2014-2024 годах за Украину погибло более 70 белорусов.

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

Фото: Андрей Ткачёв

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