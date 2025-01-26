«Я не мог представить, что такую популярную фигуру будет настолько легко охранять» 1 26.01.2025, 21:43

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Уитни Хьюстон

История настоящего телохранителя Уитни Хьюстон.

Уитни Хьюстон, возможно, была одной из самых известных певиц своего поколения, но когда Дэвиду Робертсу предложили стать ее телохранителем, он не очень-то обрадовался, пишет BBC.

«Я спросил: Уитни Хьюстон — это кто?» — вспоминает бывший сержант полиции, ставший сотрудником личной охраны певицы.

Впоследствии он шесть лет охранял суперзвезду во время ее гастролей по всему миру и считает, что именно его опыт лег в основу фильма 1992 года «Телохранитель» с Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.

«Для меня это было откровением, учитывая, что я родом из фермерской общины на окраине северного Уэльса. И вот я путешествую по миру вместе с одним из самых известных людей в мире, так что это был довольно интересный опыт», — сказал 72-летний Робертс, ныне живущий в Палм-Бич во Флориде.

Спустя 25 лет он написал книгу о времени, проведенном со звездой, умершей в 2012 году в возрасте 48 лет.

Дэвид поступил в полицию Королевских ВВС в 1968 году и служил в Северной Ирландии, а в 1972 году перешел в полицию Северного Уэльса.

Позже он перешел в столичную полицию и закончил службу в 1988 году в звании сержанта, обеспечивая охрану высокопоставленных гостей и глав государств.

Именно во время работы в американском посольстве в Лондоне в 1988 году он впервые встретил Хьюстон, прилетевшую в Великобританию.

Он вспоминал, что встретил «утонченную, образованную, умную, застенчивую молодую леди».

«Я был просто поражен, — сказал он. — Ее красота была невероятной, даже после долгого перелета из Нью-Йорка в Лондон».

В преддверии встречи дочь Робертса рассказала ему, кто такая Уитни Хьюстон, и он послушал несколько ее песен.

«У нее был ангельский голос», — сказал он.

С самого начала Робертс и Уитни «отлично поладили».

Предполагалось, что он проработает с ней три месяца, но затем его пригласили стать директором по безопасности ее дальневосточного турне.

«Я не мог представить, что такую популярную фигуру будет настолько легко охранять», — сказал он.

По его словам, большую часть времени она проводила в своем гостиничном номере, разговаривая по телефону со своим тогдашним бойфрендом, комиком Эдди Мерфи. «Он такой же смешной и на сцене, и вне ее, отличный парень, он мне нравится», — сказал Дэвид.

Позже он стал свидетелем бурных отношений Уитни с певцом Бобби Брауном, за которого она вышла замуж в 1992 году. Они прожили в браке 15 лет.

«Удивительно, что они продержались так долго, — говорит Дэвид. — В день свадьбы все те, кто занимался обеспечением безопасности, говорили: „Ребята, мы вернемся сюда в следующем году на вечеринку по случаю развода". Мы действительно не думали, что это продлится долго, но она доказала, что мы все ошибались».

Что касается его собственных отношений со звездой, то, по его словам, он знал ее настолько хорошо, что, когда они «были на публике, разговоры практически не требовались».

«Я смотрел на нее и знал, о чем она думает и чего хочет, а если мы оказывались в толпе или я чувствовал, что меня дергают за пиджак, значит, надо уходить. Между охранником и тем, кого он охраняет, всегда существует такой уровень взаимодействия», — сказал он.

Он регистрировал Хьюстон в отелях под именем Рейчел Маррон — так звали и героиню, которую Хьюстон сыграла в «Телохранителе».

Но он настаивает, что не все в фильме соответствует действительности.

В фильме у героев Костнера и Хьюстон завязывается роман, но Робертс настаивает, что был для звезды скорее «добрым дядюшкой».

Когда его спросили, готов ли он умереть за нее, он без колебаний ответил: «Конечно». «Если бы я неправильно подготовился, неправильно оценил угрозы, неверно распределил бы риски, то да, я бы заплатил за это», — объясняет Робертс.

А рисков было предостаточно.

Во время тура по Дальнему Востоку, по его словам, около 50 фанатов считались потенциальной угрозой.

«Одержимые фанаты были не просто счастливы видеть ее, не просто счастливы находиться в ее присутствии, они хотели получить кусочек ее, и вот в этом случае, мне кажется, это становится немного утомительным, — сказал он. — Был у нас один, написавший просто кучу всяких психологически ненормальных комментариев на туалетной бумаге. А в Австралии был парень, который присылал свое грязное нижнее белье и носки».

По его словам, этот человек написал, что собирается прийти на ее шоу в Сиднее.

«Он сказал, где будет сидеть, и сообщил, что, когда она будет петь на бис Greatest Love of All, он собирается влезть на сцену и „забрать ее, чтобы познакомить со своей матерью на небесах"».

Его окружили замаскированные охранники, но концерт закончился без проблем.

«Он не двигался, не проявлял ни малейших эмоций, — говорит Дэвид. — Она закончила петь, он встал и вышел, и с тех пор мы о нем ничего не слышали».

Знакомство с миром шоу-бизнеса заставило Дэвида задуматься о том, почему так много молодых людей гонятся за звездной славой. «С самого начала мне было совершенно очевидно, что слава такого уровня — слишком дорогая цена», — говорит он.

По его словам, Уитни Хьюстон могла вести нормальный образ жизни, только проводя время с друзьями и семьей или в гостиничном номере, «в остальном же ничего нормального не было».

Годы, проведенные в работе с певицей, «дорого обошлись» и ему.

На вопрос, не отразилась ли эта работа на его личной жизни, он ответил: «Спросите любую из трех моих жен, я не совсем уверен».

Работа неожиданно закончилась в 1995 году.

По словам Робертса, в течение последних девяти месяцев их совместной работы он наблюдал «постепенное, но очевидное ухудшение состояния» Хьюстон.

Наркотиков и принадлежностей для их употребления он не видел, но часто становился свидетелем эмоциональных срывов звезды.

«У нее была проблема, которую надо было решать тем, кто заботился о ней — не только семье и друзьям, но и менеджерам, которые зарабатывали миллионы, эксплуатируя ее, — сказал он. — Но в то время общее мнение было таково, что Хьюстон не может пройти курс реабилитации, поскольку это повредит ее репутации и карьере».

По его словам, он высказал свои опасения.

«Мне сказали: мисс Хьюстон решила, что больше не будет ездить по миру, поэтому ей не нужен человек с вашим опытом, но, если она когда-нибудь снова соберется путешествовать, мы вам позвоним, — вспоминает он. — На этом все и закончилось. Это была моя лебединая песня, та пуля, которую я принял ради нее».

В 2012 году в возрасте всего 48 лет Хьюстон умерла в своем номере в отеле Beverly Hilton от случайного утопления, вызванного последствиями употребления кокаина и болезнью сердца.

«Это было больно. Это было ужасно, — говорит Дэвид. — Первый шок проходит, а затем злость берет верх, потому что этого не должно было случиться».

Затем в 2015 году Бобби Кристину Браун, единственную дочь Хьюстон и Бобби Брауна, нашли без сознания в ванной в своем доме в Джорджии. Она умерла шесть месяцев спустя.

Дэвид вспоминает, как Хьюстон везли из родильной палаты с дочерью на руках. Когда девочка подросла, он наблюдал, как она бегает вокруг и играет.

«Единственное утешение, которое вы получаете от всей этой истории, — это вера в то, что Хьюстон, ее отец, ее мать и ее дочь примирились в месте, где никто больше не может причинить им боль», — сказал Дэвид.

По его словам, он написал свою книгу «Уитни: мемуары ее телохранителя», чтобы «развеять гнев», который носил в себе с момента смерти певицы.

«Индустрия развлечений — это монстр. Она предъявляет нереальные требования. Вы берете молодую 20-летнюю девушку и делаете ее знаменитой, выдвигаете требования: ты должна выпустить 10 альбомов в течение следующих пяти лет — где тут взяться нормальной жизни? На нее нет времени, — говорит он. — Человек становится частью машины по зарабатыванию денег, и именно этим Хьюстон и была».

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