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В Беларуси уже распускаются первоцветы

  • 26.01.2025, 22:42
В Беларуси уже распускаются первоцветы

А уже в течение несколько недель в Беларусь могут начать возвращаться журавли и чибисы.

В некоторых южных регионах Беларуси уже начинают распускаться первоцветы. В частности, такими видео делятся жители Бобруйска и Брестской области, сообщает «Еврорадио».

На видео из соцсетей попались почти распустившиеся подснежники и сон-трава (прострел раскрытый). Эти растения обычно цветут первыми, но нормой считается более поздний срок — февраль-март.

Подснежники в Беловежской пуще / npbp.by
Сон-трава
Жаворонок

Из-за аномально тёплых зим в последние годы в Беларусь раньше возвращаются и перелётные птицы. Если подобная погода сохранится и с учётом опыта прошлых лет, в ближайшие недели можно ожидать появления первых жаворонков и чибисов в южных регионах Беларуси.

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