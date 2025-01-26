В Беларуси уже распускаются первоцветы
- 26.01.2025, 22:42
А уже в течение несколько недель в Беларусь могут начать возвращаться журавли и чибисы.
В некоторых южных регионах Беларуси уже начинают распускаться первоцветы. В частности, такими видео делятся жители Бобруйска и Брестской области, сообщает «Еврорадио».
На видео из соцсетей попались почти распустившиеся подснежники и сон-трава (прострел раскрытый). Эти растения обычно цветут первыми, но нормой считается более поздний срок — февраль-март.
Из-за аномально тёплых зим в последние годы в Беларусь раньше возвращаются и перелётные птицы. Если подобная погода сохранится и с учётом опыта прошлых лет, в ближайшие недели можно ожидать появления первых жаворонков и чибисов в южных регионах Беларуси.