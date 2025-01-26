«Давайте откроем заново общие корни веры» 2 26.01.2025, 22:49

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Папа Римский призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи.

Папа Римский Франциск призвал христиан всего мира ввести единую дату празднования Пасхи. Об этом понтифик заявил во время проповеди 25 января, сообщает Vatican News.

«Давайте откроем заново общие корни веры. Сохраним единство!» — заявил Папа Римский.

Он также отметил, что в 2025 году исполняется 1700 лет Никейскому Собору, первому из великих Вселенских Соборов, во время которого приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына: он стал основой для многих христианских церквей.

Понтифик заявил, что годовщина — это «возможность для всех христиан, которые признают символ веры и верят в того же Бога», чтобы «сделать решительный шаг вперед» и унифицировать дату Пасхи.

В 2025 году дата Пасхи для православных и католиков совпадает — обе конфессии будут праздновать ее 20 апреля. Такая ситуация случается не часто, поскольку православную Пасху обычно отмечают по юлианскому календарю, а католики — по григорианскому.

Однако в 2025 году даты расчета по обоим календарям совпали, что позволяет всем христианам объединиться в праздновании Воскресения Христова в один день.

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