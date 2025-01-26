Defense Express: ВСУ получили противопехотные мины ADAM 26.01.2025, 23:21

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Они помогут бороться с «мясными штурмами» россиян.

Вооруженные силы Украины уже уничтожают российских оккупантов противопехотными минами ADAM. В январе они впервые «засветились» на вооружении украинской армии, сообщает Defense Express.

Отмечается, что 155-мм боеприпасы с противопехотными минами ADAM были замечены в руках военных из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. OSINT-специалисты распознали, что на фото зафиксирован 155-мм артиллерийский боеприпас M692, который оснащен 36 противопехотными минами.

Кроме того, в линейке есть боеприпас M731, который оснащен минами M67 и M72 соответственно. Они отличаются временем самоликвидации - четыре или 48 часов.

🇺🇸🇺🇦 M692 ADAM antipersonnel mine dispensing artillery projectile in Ukrainian service. https://t.co/KEZw7MclWV pic.twitter.com/4BDKbPwaCB — Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) January 25, 2025

В издании уточнили, что если боеприпас используется из самоходной артиллерийской установки M109, дальность выстрела составляет около 17,6 километра. Расстояние разброса противопехотных мин составляет до 600 метров, а эффективный радиус поражения живой силы - до 7 метров.

О передаче ADAM Украине от США впервые было объявлено осенью прошлого года. Тогда подчеркивалось, что они помогут ВСУ бороться с «мясными штурмами» россиян.

Позже выяснилось, что Пентагон в рамках одного из пакетов оборонной помощи передаст Силам обороны 155 мм артиллерийские снаряды, предназначенные для дистанционного минирования противопехотными минами ADAM с самоликвидаторами. Также украинской армии обещали передать модульную систему Modular Pack Mine System, или M131 Modular Pack Mine System (MOPMS), и также систему Volcano, напомнили в издании.

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