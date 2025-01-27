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В Армении нашли тело российского военного

  • 27.01.2025, 6:00
В Армении нашли тело российского военного
Максим Блинов/РИА «Новости»

Он служил на базе в Гюмри.

В армянском Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й базы РФ.

Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

23-летний гражданин России позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов на улице Арама Хачатряна в Гюмри обнаружено тело в повешенном состоянии.

Полицейские и следователи обнаружили в квартире указанного дома тело 23-летнего россиянина Алексея Ямпольского.

По предварительному заключению судмедэксперта, при внешнем осмотре следов насилия не обнаружено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по признакам самоубийства или попытки самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

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