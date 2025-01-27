В Армении нашли тело российского военного
- 27.01.2025, 6:00
Он служил на базе в Гюмри.
В армянском Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й базы РФ.
Об этом сообщает Следственный комитет Армении.
23-летний гражданин России позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов на улице Арама Хачатряна в Гюмри обнаружено тело в повешенном состоянии.
Полицейские и следователи обнаружили в квартире указанного дома тело 23-летнего россиянина Алексея Ямпольского.
По предварительному заключению судмедэксперта, при внешнем осмотре следов насилия не обнаружено.
По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по признакам самоубийства или попытки самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.