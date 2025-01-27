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«Беларуская выведка»: Это последние «выборы» для Лукашенко

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  • 27.01.2025, 7:20
«Беларуская выведка»: Это последние «выборы» для Лукашенко

Здоровье диктатора ухудшается.

Больше всего на свете Лукашенко боится внезапно умереть. За последние два года, как пишет Telegram-канал «Беларуская выведка», медицинская карта диктатора стремительно пополняется:

— Симптомы раннего Паркинсона начали активно маскировать препаратами. Тремор головы в основном купирован. Лечение проходит эффективно, но отражается на состоянии почек. Отсюда отеки — главный бич Лукашенко. Перед «выборами» добавили мочегонные препараты, но позже отказались, ввиду необычной побочки — проседании голоса.

Трансплантолог Руммо, как доверенное лицо, прекрасно понимает, что необходимо готовить «любимого пациента» к пересадке одной почки уже в перспективе года-двух.

Лукашенко отказывается постоянно принимать серьёзные препараты, понижающие холестерин. Липидный профиль пациента говорит о неминуемом серьёзном поражении сосудов и артерий. В 2025 году медчасть будет настаивать на проведении коронарографии, с целью объективного анализа и возможной постановке стентов, не дожидаясь осложнений. Пациенту разжижают кровь препаратами на постоянной основе, опасаясь микроинсультов.

Медчасть не отважилась довести до Лукашенко его фактический диагноз — диабет 2-го типа. Врачи в погонах откровенно боятся признавать и докладывать диагноз-приговор. Сама утечка этой информации — страшный сон медчасти СБП. Констатировали лишь преддиабет, который пытаются выправить диетой, т. к. на ежедневные таблетки он не согласен. Лукашенко напрямую ограждают от «сладкого», при этом другие быстрые углеводы (блинчики и т. п.) запретить ему никто не в состоянии.

Колено и позвоночник держат под контролем, но операция по замене сустава неминуема и запланирована на «после войны».

Других значимых проблем с состоянием здоровья нет.

Элегантные «выборы» 2025 будут последними «беззаботными» в его карьере. По информации, вытекающей из его близкого окружения, Лукашенко часто говорит, что умрёт на рабочем месте.

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