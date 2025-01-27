Z-пропагандист заявил о провале российской армии 27.01.2025, 7:45

Оккупанты застряли и не способны продвигаться.

Военный эксперт РФ Константин Сивков, который в 2022 году радовался войне и грозился дойти до Львова, признает провал оккупантов, сообщает «Диалог». Пропагандист был возмущен слишком медленным продвижением ВС РФ на фронте.

«За 2 года и 10 месяцев мы продвинулись в лучшем случае на 1,5-2 десятка километров. На более таких серьезных направлениях на два десятка километров. Это после «жеста доброй воли» (бегства ВС РФ из Харьковской области — ред.). Если даже сравнивать с Первой мировой войной, там люди пешком и на танках проходили сотни километров, громя Австрию с обеих сторон. А мы, имея полностью моторизованную армию, господство в воздухе, мощнейшую систему поражения на всю глубину противника, продвигаемся за два с половиной года в лучшем случае на полтора-два десятка километров», — заявил Сивков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com