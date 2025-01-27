Z-пропагандист заявил о провале российской армии
- 27.01.2025, 7:45
Оккупанты застряли и не способны продвигаться.
Военный эксперт РФ Константин Сивков, который в 2022 году радовался войне и грозился дойти до Львова, признает провал оккупантов, сообщает «Диалог». Пропагандист был возмущен слишком медленным продвижением ВС РФ на фронте.
«За 2 года и 10 месяцев мы продвинулись в лучшем случае на 1,5-2 десятка километров. На более таких серьезных направлениях на два десятка километров. Это после «жеста доброй воли» (бегства ВС РФ из Харьковской области — ред.). Если даже сравнивать с Первой мировой войной, там люди пешком и на танках проходили сотни километров, громя Австрию с обеих сторон. А мы, имея полностью моторизованную армию, господство в воздухе, мощнейшую систему поражения на всю глубину противника, продвигаемся за два с половиной года в лучшем случае на полтора-два десятка километров», — заявил Сивков.