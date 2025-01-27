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В Беларуси обсуждают пустые избирательные участки и шпица-диверсанта.

«Выборы» в Беларуси завершились тотальным игнором со стороны избирателей. О бойкоте сообщают иностранные журналисты, приехавшие в страну. Наши читатели пишут о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.

Белорусы активно обсуждают пустые избирательные участки в комментариях. Сайт Charter97.org собрал самые яркие из них:

«Родные в Витебской области говорят, что почти никто не ходил на участки».

«Саша уже даже не 3%...»

«Абсолютно пустые участки Минска показали всему миру, что «Сашу 3%» никто не избирал и никакой легитимности он сегодня не получил».

«Знакомые из Бреста и Могилева говорят, что никого не было. Только старики и ябатьки, коих было мизерное количество».

«Я даже сама не ожидала такого всеобщего бойкота лукашенковских выборов у нас в Гомеле. Совершенно пустые улицы».

«Пришли на «выборы» одни пенсионеры, такое впечатление, что в Минске нет людей никакого другого возраста».

«Сегодня в Минске почти не было людей, пустой город, а рядом с избирательными участками вообще никого».

«Белорусы сказали: «Хватит!» Пусть Лукашенко боится».

«Гродненщина не ходила».

«Бойкот — единственное, что мы могли в этих условиях. Все, кто призывал прийти, хоть как-то проголосовать, спалил себя».

«В нашем подъезде все соседи сказали, чего туда ходить, если голоса не считают, и никто не пошел».

«А шпиц Умка настоящий диверсант!»

«Показала собака, как всем насс*ть на выборы».

«Белорусы присоеденились к акции под названием: «Идите курсом руccкого корабля».

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