«Белорусы сказали: «Хватит!»26
- 27.01.2025, 8:02
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В Беларуси обсуждают пустые избирательные участки и шпица-диверсанта.
«Выборы» в Беларуси завершились тотальным игнором со стороны избирателей. О бойкоте сообщают иностранные журналисты, приехавшие в страну. Наши читатели пишут о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.
Белорусы активно обсуждают пустые избирательные участки в комментариях. Сайт Charter97.org собрал самые яркие из них:
«Родные в Витебской области говорят, что почти никто не ходил на участки».
«Саша уже даже не 3%...»
«Абсолютно пустые участки Минска показали всему миру, что «Сашу 3%» никто не избирал и никакой легитимности он сегодня не получил».
«Знакомые из Бреста и Могилева говорят, что никого не было. Только старики и ябатьки, коих было мизерное количество».
«Я даже сама не ожидала такого всеобщего бойкота лукашенковских выборов у нас в Гомеле. Совершенно пустые улицы».
«Пришли на «выборы» одни пенсионеры, такое впечатление, что в Минске нет людей никакого другого возраста».
«Сегодня в Минске почти не было людей, пустой город, а рядом с избирательными участками вообще никого».
«Белорусы сказали: «Хватит!» Пусть Лукашенко боится».
«Гродненщина не ходила».
«Бойкот — единственное, что мы могли в этих условиях. Все, кто призывал прийти, хоть как-то проголосовать, спалил себя».
«В нашем подъезде все соседи сказали, чего туда ходить, если голоса не считают, и никто не пошел».
«А шпиц Умка настоящий диверсант!»
«Показала собака, как всем насс*ть на выборы».
«Белорусы присоеденились к акции под названием: «Идите курсом руccкого корабля».