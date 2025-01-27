Историческая колея всё та же 1 Андрей Окунь

27.01.2025, 8:13

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Андрей Окунь

Трамп бьет по уязвимому месту.

Историческая колея сильна в России. Мы вроде строим иное, суверенное будущее, но в нем почему-то все чаще мелькают знакомые очертания давно прошедших времен. И сейчас, когда новая власть в США, готовится обваливать цены на нефть, эта историческая колея проглядывает как никогда. В этом тексте я хочу поговорить о постоянно повторяющихся закономерностях и посмотреть, к чему они могут привести нашу страну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Украине «не удастся завершить, пока цены на нефть в мире остаются высокими». И он прав. Историческое правило звучит так: Россия воюет и позволяет себе геополитические авантюры только при высоких ценах на энергоресурсы.

1. 1979 год — Советский Союз вводит войска в Афганистан. Цены на нефть тогда били все мыслимые рекорды, в переводе на современные цены она торговалась по $140 за баррель.

2. 2008 год — Россия начинает боевые действия в Грузии. Нефть все еще стоит огромных денег и торгуется примерно по $130 за баррель с учетом инфляции.

3. 2014 год — Россия аннексирует Крым и «поджигает» Донбасс. Нефть продается по $110 за баррель.

4. И наконец 2022 год — Россия начинает «спецоперацию» в Украине. Нефть совершает новый скачок и торгуется по $110 за баррель.

Как мы видим правило строго соблюдается: Россия «спецоперирует» только при высоких ценах на нефть. Из этой исторической закономерности следует и обратный вывод. Как только доходы от энергоносителей обваливаются, сразу же сворачиваются и захватнические амбиции российской власти.

1. 1986 год — Рейган договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти, что привело к быстрому снижению ее стоимости со $140 до $30 за баррель. Через три года СССР вывел войска из Афганистана.

2. Февраль 2015 года — Россия заключает Минские соглашения после того, как в январе цена на нефть обваливается с $110 до $50 за баррель.

3. 2025 год — чтобы Россия почувствовала дискомфорт и захотела закончить войну, цены на нефть должны опуститься примерно до тех же $50-60 за баррель.

В этом смысле Трамп не изобретает велосипед, а бьет по уязвимому месту и давней слабости России. Он просто повторяет то, что когда-то открыл про СССР Рейган: сбивает цену на нефть, чтобы российским госдедам было некомфортно спецоперировать. Тем более что за последние 40 лет Система власти в России практически не изменилась, суть осталась той же, а значит против нее работают старые методы.

Историческая колея все та же. Методы борьбы в ней тоже не изменились. Если Трамп действительно добьется существенного снижения цен на нефть, то 2025 год действительно может стать миротворческим. Главная историческая закономерность России тому подтверждение.

Андрей Окунь, Telegram

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