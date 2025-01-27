Финансовое фиаско Кремля

Финансовое фиаско Кремля2
- Михаил Подоляк
- 27.01.2025, 8:31
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Мир может обойтись без российских баррелей.
Продажа нефти осталась для Путина единственным способом держать на плаву его экономику, истощенную войной против Украины. В последние годы Москва получала огромные доходы от продажи углеводородов. Это позволяло финансировать агрессию, уклоняясь от экономических потрясений.
Предыдущая администрация Белого дома с осторожностью относилась к санкциям на российскую нефть из-за возможного влияния на инфляцию. Однако эти опасения оказались надуманными, потому что РФ не является незаменимым поставщиком энергоносителей на планете. Доля российского товарного экспорта в мировых масштабах не дотягивает и до 10%.
Мир может обойтись без российских баррелей, а для Кремля прекращение потока нефтедолларов будет означать финансовое фиаско. Именно действенное ограничение экспорта российских энергоресурсов может стать ключом, который откроет двери к миру.
Михаил Подоляк, Telegram