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Финансовое фиаско Кремля

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  • Михаил Подоляк
  • 27.01.2025, 8:31
  • 6,948
Финансовое фиаско Кремля

Мир может обойтись без российских баррелей.

Продажа нефти осталась для Путина единственным способом держать на плаву его экономику, истощенную войной против Украины. В последние годы Москва получала огромные доходы от продажи углеводородов. Это позволяло финансировать агрессию, уклоняясь от экономических потрясений.

Предыдущая администрация Белого дома с осторожностью относилась к санкциям на российскую нефть из-за возможного влияния на инфляцию. Однако эти опасения оказались надуманными, потому что РФ не является незаменимым поставщиком энергоносителей на планете. Доля российского товарного экспорта в мировых масштабах не дотягивает и до 10%.

Мир может обойтись без российских баррелей, а для Кремля прекращение потока нефтедолларов будет означать финансовое фиаско. Именно действенное ограничение экспорта российских энергоресурсов может стать ключом, который откроет двери к миру.

Михаил Подоляк, Telegram

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