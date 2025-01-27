Как единственный авианосец Москвы стал для нее позором 1 27.01.2025, 8:38

3,050

C 2018 года корабль находится в сухом доке.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который долгие годы пробыл на ремонте, является грандиозным провалом Москвы.

Об этом рассказал военный эксперт Крис Осборн, который ранее работал в Пентагоне, в своей колонке для издания 19FortyFive.

Он напомнил, что с 2018 года авианосец находится в сухом доке для проведения масштабного ремонта и переоборудования. Сроки завершения ремонта постоянно переносились, а пожары, которые возникли на корабле в 2019 и 2022 годах, только усугубили проблему.

«Адмирала Кузнецова» спустили на воду в 1985 году. Изначально он входил в состав ВМФ СССР и был первым шагом в реализации плана по развертыванию флота из двух авианосцев. Тем не менее почти сразу были обнаружены главные недостатки корабля.

Осборн отметил, что «Адмирал Кузнецов» не запускает истребители с помощью паровых катапульт. Для этого используется носовая аппарель (рампа). В отчете War is Boring за 2013 год говорится о том, что такое решение приводит к сокращению взлетного веса самолетов и времени патрулирования.

Эксперт подчеркнул, что запуск самолетов с рампы не только ограничивает частоту вылетов, но и требует, чтобы они запускались с меньшим запасом топлива и меньшим количеством боеприпасов. Из-за этого может значительно затрудниться выполнение миссий.

По словам Осборна, даже если бы военно-морские амбиции РФ ограничивались Черным морем, ее единственный авианосец был бы недостаточно хорошо оснащен, чтобы нанести какой-либо существенный боевой удар. Из-за этого корабль изначально оказался бесполезным.

Эксперт добавил, что в России неоднократно говорили о том, что планируют эксплуатировать свой авианосец до 2050 года. Тем не менее до сих пор не ясно, вернется ли он в боевой строй.

Металлические конструкции «Адмирала Кузнецова» и третья палуба подверглись коррозии, отметил Осборн. У авианосца уже были проблемы с механикой, например, использование устаревшего мазута, из-за которого образовывался черный дым и происходили поломки, напомнил он.

Осборн обратил внимание на то, что Россия так и не построила второй авианосец. Он считает, что это может быть связано с распадом СССР, после которого возникли серьезные экономические проблемы.

Эксперт уверен, что у Москвы есть серьезные проблемы со всем надводными кораблями. По его словам, маловероятно, что российский флот может позиционировать себя как значимый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com