Сюрприз от доллара 27.01.2025, 8:46

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К окончанию недели ситуация может поменяться.

Предыдущая неделя на белорусском валютном рынке закончилась ростом валютной корзины и снижением обменного курса доллара США. О том, каких курсов валют ждать в последние дни января, читайте в прогнозе от myfin.by.

Рекордные объемы торгов

По итогам пяти торговых дней курс доллара снизился на −1,74%, и общее изменение курса доллара к началу 2025 года составляет уже −1,69%. Последние торги прошлой недели закрылись с курсом валютной пары USD/BYN 3,4147. Напомним, что прошлый год доллар закончил с курсом USD/BYN 3,4735. Объем торгов долларом США на БВФБ в течение прошлой недели оставался в среднем диапазоне от 6,408 млн до 19,829 млн долларов США.

Курс российского рубля за то же время на белорусском валютном рынке поднимался на +1,69%, и общее изменение курса рубля с начала 2025 года составляет уже +2,23%. К окончанию недели курс рубля остановился на значении RUB/BYN 3,4235 за 100 российских рублей. Сохраняется высокий объем торгов российским рублем, который за прошлую неделю составил примерно 303 млн долларов США в эквиваленте. Такими темпами месячный объем торгов рублем вновь, после декабрьского исторического максимума, приближается к миллиарду долларов США.

Как и ранее, тенденции белорусского валютного рынка с максимальной корреляцией соответствуют курсовым изменениям на российском финансовом рынке. Там за прошлую неделю обменный курс доллара США на внебиржевых торгах снизился с USD/RUB 102,5 в начале недели до 97,7955 на закрытии торгов. Укреплению российской валюты способствовали несколько факторов. Это снижение покупки иностранной валюты со стороны импорта, увеличение объемов продаваемой валюты со стороны Центробанка, публикация положительного платежного баланса за 2024 год и налоговый период.

Сюрприз от доллара

На текущей неделе часть из этих факторов продолжат оказывать поддержку рублю, но с окончанием января их эффект может сойти на нет. Безусловно, это окончание налоговой недели, пик которой придется на вторник, 28 января.

Далее, имеет место снижение цен на нефть. Возможно, подействовало санкционное давление, поскольку сообщают о задержках с выгрузкой российских танкеров. Цена марки Brent откатилась от локального максимума в 82 доллара за баррель и торгуется около 77,55 доллара за баррель.

Кроме этого, неожиданно доллар США начал снижаться на внебиржевом рынке Форекс. Валютная пара EUR/USD оттолкнулась от минимума в 1,00197 накануне Нового года, и сейчас пара торгуется около 1,0515. На дневном графике пары формируется техническая фигура «перевернутая голова и плечи». Исходя из этого, до среды, 29 января, курс EUR/USD, скорее всего, остается около значения в 1,0550. А вот после среды изменения могут быть более значительными.

Дело в том, что в среду пройдет первое в текущем году заседание монетарного комитета ФРС США. И если в конце прошлого года была высока уверенность рынка в очередном понижении процентной ставки ФРС, то после публикации NFP в начале января эта уверенность существенно снизилась. Отсюда, собственно, и текущее ослабление «бакса» на Форексе.

Золото вверх, а чего ждать от курсов?

Безусловным бенефициаром текущего состояния рынка остается монетарное золото. Цена на металл вновь развернулась к росту, и на прошлой неделе спред между спотовым и фьючерсным золотом сократился до минимума в 8−10 долларов. Буквально на открытии рынка этой недели фьючерс обновил исторический максимум в 2808,6 USD/Oz и это, судя по всему, начало нового тренда с движением к заветной цели в 3000 USD/Oz.

Исходя из сказанного, первая половина недели может пройти под знаком дальнейшего укрепления белорусского рынка, но к окончанию недели ситуация может поменяться.

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