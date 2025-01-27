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Мужчина из Флориды восемь месяцев ел только мясо и жир 

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  • 27.01.2025, 8:50
  • 11,126
Мужчина из Флориды восемь месяцев ел только мясо и жир 

Что произошло с его телом.

Американец несколько месяцев ел только мясо, сыр и масло, из-за чего его общий уровень холестерина превысил норму в пять раз, а тело покрылось странными желтыми пятнами.

Медики описали в журнале JAMA Cardiology уникальный случай из своей практики. Мужчина, которому за 40 лет, восемь месяцев придерживался «плотоядной диеты». Его диета включала от 2 до 4 килограммов сыра, кусочки сливочного масла и ежедневные гамбургеры с дополнительным жиром. С тех пор как он принял этот потрясающий план питания, самочувствие вроде бы только улучшилось: пациент отмечал, что его вес упал, он чувствовал себя более энергично, мыслил яснее.

Между тем его общий уровень холестерина превысил 1000 мг/дл, тогда как оптимальный общий уровень холестерина составляет менее 200 мг/дл, а 240 мг/дл уже считается порогом для высокого холестерина. Перед тем, как мужчина сел на жирную диету, его уровень холестерина колебался от 210 мг/дл до 300 мг/дл.

Кардиологи диагностировали у него ксантелазму, состояние, при котором избыток липидов крови сочится из кровеносных сосудов и образует локализованные липидные отложения. Такие отложения часто наблюдаются вокруг глаз (состояние называется xanthelasma palpebrarum). Но у этого пациента безболезненные желтоватые узелки наблюдались по всему телу, в частности на ладонях и локтях.

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