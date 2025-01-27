«Лукашенко был очень нервным» 7 27.01.2025, 9:00

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Диктатор может быть раздавлен.

Аналитик по вопросам безопасности Райнер Сакс считает, что Россия может заменить Лукашенко. Такое мнение он выразил в интервью err.ee:

«Лукашенко был очень нервным. Во-первых, потому что Россия использовала его территорию для нападений на Украину. Правда, последние два года этого уже не происходит. Однако в тот период Лукашенко опасался, что война может перекинуться на территорию Беларуси», – сказал Сакс.

По словам Сакса, Лукашенко застрял в гусеничной цепи российского лидера Владимира Путина, и риск быть раздавленным остается.

«Поскольку российский президент сейчас настолько занят войной в Украине, решение «белорусского вопроса» с точки зрения российских интересов отложено на будущее. Это означает, что замена Лукашенко не рассматривается», – добавил Сакс.

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