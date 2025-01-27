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Белорусы о «выборах»: Людей совсем не было

  • 27.01.2025, 9:26
  • 5,252
Белорусы о «выборах»: Людей совсем не было
Фото: Getty Images

Лукашенковский фарс выглядел безнадежно.

Читатели «Нашей Нiвы» подтверждают информацию о катастрофической явке на «выборах» в Беларуси.

Читатель Кирилл пришел на свой участок в столице в десять утра. Он также отметил атмосферу тотальной безнадежности.

— Людей совсем не было, я на своем листе был вторым, кто пришел голосовать. Из любопытства посмотрел, что в буфете. Выпивка и какие-то заветренные салаты. Еда уровня не очень хорошей столовой.

Галина отмечает, что в ее случае в буфете минской школы все было прекрасно, но народа не наблюдалось. Она пришла голосовать около десяти часов — и больше желающих поучаствовать в политической жизни страны не заметила. Когда она уходила, на участке появилось еще три человека.

Минчанка Полина делилась, что в ее школе людей в буфете было значительно больше, чем на избирательном участке. В основном народ заказывал водку и мясную закуску. Рядом с традиционными кексами и пирожными продавали «праздничные» пряники с датой «выборов».

Олег ходил на выборы в райцентре:

— Кроме меня, на участке было еще человека три.

Дмитрий голосовал в довольно маленьком населенном пункте:

— Голосовал с утра в воскресенье. Я был единственным избирателем в это время.

Читатели сайта Charter97.org пишут, что избирательные участки были пустыми по всей стране.

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