Forbes: Военные из КНДР представляют из себя странное зрелище 1 27.01.2025, 9:31

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иллюстративное фото

Некоторые идут в бой с двумя автоматами.

Украинская 22-я механизированная бригада уничтожила в Курской области северокорейского командира роты и получила возможность оценить его снаряжение. И, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, вооружение северокорейского военного представляет собой весьма странное зрелище для ВСУ.

Северокорейский военный имел при себе рацию китайского производства, гранаты, а также два автомата - АК-12 и «Вепрь-12» 12-го калибра. Очевидно, такая тяжелая боевая нагрузка возможна благодаря высоким стандартам физической подготовки северокорейцев.

Как отмечают аналитики, дробовик «Вепрь-12», очевидно, предназначен для борьбы с FPV. При этом украинские военные отмечают, что у военных КНДР превосходная подготовка в плане меткости. Как отмечают военные, северокорейцы разработали «самоубийственную», но достаточно эффективную тактику захвата украинских беспилотников - один человек выступает в роли приманки, а двое других устраивают засаду и уничтожают беспилотник.

«Фитнес, современный дробовик и продуманная тактика борьбы с беспилотниками не спасли северокорейского военного, когда он вступил в бой с закаленной в боях 22-й механизированной бригадой. Но его выдающаяся экипировка, безусловно, является зловещим зрелищем для украинцев в Курской области», - пишет Акс.

Как отмечает аналитик, многие российские солдаты в Курской области плохо экипированы и находятся в плохом состоянии здоровья. Однако это не относится к тысячам северокорейских солдат.

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