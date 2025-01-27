Режим оказался хрупким

Режим оказался хрупким1
- Василь Верас
- 27.01.2025, 9:42
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Белорусы перевернут страницу с Лукашенко.
Да, у белорусов сейчас несколько другие проблемы и настроения, чем четыре с половиной года назад. Это естественная реакция общества на бесконечные репрессии и войну по соседству. Тирания стремится создать впечатление, что это «навсегда». Но нет.
Александр Лукашенко, выступая перед иностранными журналистами, сам провел параллель между собой и Леонидом Брежневым. Вот уж когда казалось, что «это навсегда», так это в СССР конца семидесятых-начала восьмидесятых.
Но оказалось, что режим, выглядевший внешне незыблемо прочным, в реальности оказался достаточно хрупким. И ни «андроповщина», ни реформы Горбачева не спасли Советский Союз, который семьдесят с гаком лет был-был да и кончился в рекордно короткие с исторической точки зрения сроки.
Нынешние наследники оного, что в России, что в Беларуси, – лишь подражатели. И кампания по «выборам» Лукашенко, призванная продемонстрировать, как народ «в едином порыве сплотился вокруг вождя», показала скорее отсутствие энтузиазма в обществе на предмет поддержки «незаменимого».
Поэтому не время унывать. Всё не так хорошо, но и не так плохо, как может казаться. В конечном счете не Лукашенко перевернет страницу, а будет перевернута страница с Лукашенко. А вот что будет на следующей, зависит от каждого из нас.
Василь Верас, «Салiдарнасць»