Испанская Ла Лига: «Барселона» разгромила «Валенсию»
- 27.01.2025, 9:53
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В матче было забито восемь мячей.
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 состоялся матч между каталонской «Барселоной» и «Валенсией». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 7:1, сообщает championat.com.
Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.
Счёт был открыт уже на 3-й минуте встречи, когда Френки де Йонг реализовал передачу от Ламина Ямаля. Спустя всего пять минут Ферран Торрес удвоил преимущество каталонцев. На 14-й минуте Рафинья довел счёт до разгромного, а на 24-й минуте Фермин Лопес Мартин забил четвёртый мяч. Перед самым перерывом Рафинья оформил дубль.
Во втором тайме Уго Дуро сумел отыграть один мяч в ворота хозяев на 59-й минуте. Однако Роберт Левандовски на 66-й минуте восстановил пятиочковое преимущество «Барселоны». Финальную точку в матче поставил защитник «Валенсии» Сесар Таррега, отправивший мяч в собственные ворота на 75-й минуте.
После этой победы «Барселона» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» же с 16 очками находится на предпоследнем, 19-м месте. Лидером чемпионата остаётся мадридский «Реал», набравший 49 очков после 21 игры.
В следующем туре, который состоится 2 февраля, «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Валенсия» сыграет против «Сельты».