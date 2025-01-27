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Испанская Ла Лига: «Барселона» разгромила «Валенсию»

  • 27.01.2025, 9:53
  • 1,296
Испанская Ла Лига: «Барселона» разгромила «Валенсию»
Фото: Getty Images

В матче было забито восемь мячей.

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 состоялся матч между каталонской «Барселоной» и «Валенсией». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 7:1, сообщает championat.com.

Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте встречи, когда Френки де Йонг реализовал передачу от Ламина Ямаля. Спустя всего пять минут Ферран Торрес удвоил преимущество каталонцев. На 14-й минуте Рафинья довел счёт до разгромного, а на 24-й минуте Фермин Лопес Мартин забил четвёртый мяч. Перед самым перерывом Рафинья оформил дубль.

Во втором тайме Уго Дуро сумел отыграть один мяч в ворота хозяев на 59-й минуте. Однако Роберт Левандовски на 66-й минуте восстановил пятиочковое преимущество «Барселоны». Финальную точку в матче поставил защитник «Валенсии» Сесар Таррега, отправивший мяч в собственные ворота на 75-й минуте.

После этой победы «Барселона» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» же с 16 очками находится на предпоследнем, 19-м месте. Лидером чемпионата остаётся мадридский «Реал», набравший 49 очков после 21 игры.

В следующем туре, который состоится 2 февраля, «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Валенсия» сыграет против «Сельты».

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