«Музыка играет, буфет работает, но людей нет»4
- 27.01.2025, 10:05
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Пустые «избирательные участки» — главный лейтмотив прошедшего фарса.
Читатели «Зеркала» пишут о провальной явке на «выборах» в Беларуси. Пустые «избирательные участки» — главный лейтмотив лукашенковского фарса:
«Когда пришел на участок, со мной была только еще одна бабушка, а так — сидят эти женщины [из избирательной комиссии] с адресами, довольно дружелюбные. Кабинка без шторки, но все эти наблюдатели довольно далеко, да и спиной можно закрыть обзор. Музыка играет, буфет работает, но людей нет. Пусто. Думаю, большинство избирателей сегодня просто не пришли — почти все мои знакомые не видят в этом смысла».
«Думаю, большинство людей, которые в 2020-м были более пассивными, в этот раз просто проигнорировали эти выборы: «И так все понятно».
«Ходила в середине дня — на участке мало людей, хоть он почти в центре города».
«Я сходил на свой участок в обед. Кроме меня, в это время было еще пару человек. А в списке избирателей на моей странице досрочно проголосовал один человек!»
«Кто-то отоварился, кто-то проголосовал, а потом ни на самом участке, ни в этой автолавке людей не было. А бюллетеней в урне — на дне. Сама не голосовала — не хотела тратить время на это», — рассказали белорусы.
Читатели сайта Charter97.org пишут, что избирательные участки были пустыми по всей стране.