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Гадания по Трампу

  • Дмитрий Петров
  • 27.01.2025, 10:16
  • 2,442
Гадания по Трампу
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

История вновь стала интересной.

Оставим в стороне тиранов, маньяков и мудрецов первой половины прошлого столетия. Но Хрущев, его оттепель, «Кузькина мать» и воздетый кулак… Кеннеди, его обаяние, авантюры и речи («тот, кто делает мирную революцию невозможной, делает вооруженную неизбежной»)… Кастро и Че с сигарами, бородами, ракетным рэкетом и мятежным экспортом… Де Голль со свободным Алжиром, «Европой от Лиссабона до Владивостока» и Парижем-1968…

Или, скажем, Мао с «Большим скачком», «Культурной революцией», винтовкой-властью и портретами в Сорбонне… Насер и захват Суэцкого канала, затмивший его поражения… Бен-Гурион, Меир, Даян, Бегин — создатели Израиля и его спасители, сотворившие из приюта бедных беженцев оплот развития в регионе и мире… Тэтчер, Рейган и Горби, давшие миру шанс.

Да и менее звездные герои и злодеи: Альенде, Иди Амин, Арафат, Баадер и Майнхоф, Брандт, Брежнев, Бокасса, Дубчек, Гавел, Мандела, Маркос (субкоманданте), Оджалан, Пальме, Пиночет, Пол Пот, Сахаров, Сукарно… Можно продолжить.

Как сказала одна проницательная дама, «а потом они всех утомили. Мир решил отдохнуть. И стал заложником мелких, тусклых, алчных, жалких и жестоких чинуш».

Кто-то скажет — то же мне, эксперт — «одна да-а-а-ама». Но разве она не права?    

Возможно, причина — в иллюзии «конца истории», гипотезе о почти глобальном торжестве либеральной демократии, мирной и скучной, без интриги и драмы, где такие персоны без надобности.

Интересная история

Где-то еще кавернах возились всякие председатели, вожди, аятоллы и шейхи. Как казалось — заусенцы на посохе развития, что вот-вот срежет задорный рубанок истории. И дни их — сочтены.

Но 24 февраля 2022-го, 7 октября 2023-го и 20 января 2025-го все изменили. Чинуши, аятоллы и шейхи вновь создали спрос на ярких деятелей. Одаренный актер стал политиком мирового уровня, популярным вестником свободы, сплотившим народ Украины в борьбе, и по словам Саймона Шустера, проложившим «путь к сердцам и умам людей мира, говоря об агрессии и борьбе с фашизмом». Очнулся и народ Израиля, было пересевший из танка в офис. А Америке и миру явился экзотический претендент на роль скаут-мастера земного шара.

История вновь стала интересной. Мир коммуникаций загудел радостными кликами, яростными криками, горькими вздохами, невнятными охами и лютыми страхами. С особым трепетом краха либо победы Трампа ждали в РФ — помнили, как в 2017-м весело хлопали пробками. Теперь — не так. Теперь там тревога. 

Как прагматик — прагматикам

Более или менее видные акторы в России в тревоге. Но притворяются спокойными. Это видно по нарочито нейтральным комментам к вызовам Трампа — не хотят дразнить нового хозяина Белого дома. Мол, пусть говорит, а мы послушаем и потерпим.

Вчера они трубили о БРИКС, как нерушимой цитадели «глобального Юга» и «мирового большинства». И вот «символу многополярности» велят раскошелиться. Трамп допустил 100-процентные (а может, и выше) тарифы на ввоз в США продукции стран БРИКС. И это не угроза, а решение. 

Если б кто другой, то в РФ лопнули б от гнева. Депутаты, сенаторы и СМИ хором спели б — «ответка будет!» А тут первый зампред комитета Думы по международным делам тов. Чепа тихо так молвит: «Трамп и раньше говорил, что надо вести борьбу тарифов… Это конкуренция. Стопроцентная экономическая история. И у Трампа, как у прагматика, подход к решению всех проблем будет коммерческий».

А он как прагматик прагматикам говорит: заключим сделку. По Украине.

Но разве в Кремле сидят прагматики? А кого же тогда «эксперты» зовут «правителем-воином»? А воины не сделки прагматично заключают. А берут свое. Меж тем, Трамп хочет говорить с Киевом и Москвой. И с ЕС тоже.

Ждет ли он общего признания своего статуса безусловного лидера «глобального мира», а не просто чиновника № 1 на Земле? Некто Виктор Титов из Госуниверситета управления пишет, что он хочет утвердить абсолютный авторитет США в мировой политике. Которому «беспрекословно подчиняется» Запад и перед кем «заискивает не-Запад». Для этого нужно сплотить союзников, т. е. техноавангард человечества, — страны и экономики, вошедшие в новый виток новой промышленной революции. И «унять» буйных конкурентов (как Китай), фанатов архаики (как Иран), и качков, качающих права (как Путин). А значит, считает Титов, он «возглавит «крестовый поход» на «индивидуальный анти-Запад». Как и коллективный тоже (в который Кремль мечтает превратить или хотя бы выдать за него БРИКС. И победоносно этот «анти-Запад» разгромить. 

Ему вторят российские правые радикалы. «Трамп готовится к новой стычке с Россией» — пишут, волнуясь, гадалки из их табора. 

Суетливый революционер

Мечется и беспокоится прорицатель Дугин. Как бы снова чушь не спороть. Ведь и вовсе погонят тогда ото всюду. А публика ждет — будь смелей, хиромант! И вот он то объявляет инаугурацию Трампа «самым важным событием мировой истории», как Третья мировая и «конец света». То прозревает «раскол Америки». То обещает, что дело идет «к гражданской войне».

То поучает — он может закончить войну в Украине, «перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. После этого, даже если нам придется воевать с НАТО, за пару месяцев мы закончим». Как тут не вспомнить (хоть и неохота — в зубах навязло) о «Киеве за три дня»…

Бывает, его просто несет. Де, «Трамп — это символ и идея, это тренд… Если угодно, идеология». Символ — чего? Идея — какая? Тренд — к чему? Без пояснений. То есть — болтовня (как и все остальное?). И все же, что за идеология? Уже не консервативно-ли-революционная, о какой прежде грезил Дугин, славя фашистского мага Эволу и оплакивая оккультного визионера «имперской почвенной Европы» Териара?

О, вот оно! «Если это не революция, то что?..» — вопрошает он в телеграм-канале. Ну как же? Вот — амнистия захватчиков Капитолия! «Выход из ВОЗ, отмена нелегальной миграции, выход из Парижского соглашения по климату, признание только двух полов, восстановление смертной казни, запрет использовать госаппарат в политических целях, протекционизм в отношении стран ЕС».

То есть смена леволиберальной повестки.

А все равно — страшно. Евросоюз — Евросоюзом, но Трамп-то обкладывает пошлиной БРИКС, организацию, которые Дугин и его спонсоры видят вотчиной Кремля. Нет и признаков, что Трамп прекратит поддержку Киева. Трехмесячный мораторий на помощь — на Киев не распространяется. И Европа не сидит сложа руки. А тут еще возможные переговоры, что страшат обскурантов. Приходится в канун важных решений изобличать, а по сути — выдумывать силы, опасные «Третьему Риму»:

«Я вижу самым большим риском настроения части элит, которая не осознала СВО, не осознала смысла возврата к традиционным ценностям, которая разделяет повестку левых либералов, глобалистов». Она «хотя и прячется, но сохранила очень многие позиции. И может подвигнуть нас к таким условиям переговоров, которые будут фатальны для страны… Очень опасный момент мы переживаем…»

И — ни слова о предупреждении Трампа о «больших проблемах России» и обещании «более суровых санкций» при несогласии с условиями соглашений.

Вот и суетятся ультраконсерваторы (Дугин тут не одинок), ловя в речах нового царя зверей хоть какие-то позитивные нотки.

Это звучит гордо

«Трамп назвал Путина умным» — как вам заголовок? Сколько в нем законной гордости! И искренней радости. Еще круче — «Трамп назвал очень хорошими отношения с Путиным». Это заливается РИА «Новости». И цитирует: «Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России…» Ведь «русские помогли нам во Второй мировой…» Вот оно — обнадеживающее. Его и напечатаем.

И примем шайбу. «Россия не забудет об американской помощи», — заявил Песков. Мол, это вы помогали, а мы — во Второй мировой рулили. И — ответим: «надеемся, президент разделит с РФ радость празднования 80-летия Победы». То есть — может, снова начнем приглашать друг друга хоть куда-нибудь?

А обидное печатать не будем. Вот, скажем, в Truth Social он требует скорее кончить войну. Иначе — новые санкции и пошлины на весь экспорт РФ. «Дело можно решить легко ижестко. Всегда лучше — легко. Но без сделки будет жестко».

Такое Кремль не любит. Теперь если там пойдут на переговоры с условиями, значит — спужались. А это не по-пацански. Где уважение? Его нет. Там, где чисто прагматика — а в РФ Трампа, мы помним, зовут «прагматиком» — там не до политеса.

Это понимают кое-где в московских «аналитических центрах». В СССР любили «здравомыслящих западных политиков и экспертов». То есть тех, кто нарушал клише холодной войны. В РФ это те, кто публично рушит иллюзии ультраконсервативных революционеров.

Трампо-скепсис

По мнению заметного ныне российского аналитика (и он не одинок), идеологии и ценностей у Трампа кот наплакал. Он и впрямь прагматик. И хочет:

а) радовать простых как бейсбольная бита республиканских избирателей в глубинке масштабом внешних побед; а разглядывать счета и ценники им уже поздно;

b) дать больше заработать крупным бизнесам в логике «что выгодно Форду, выгодно Америке». А Форды нынче– это техномиллиардеры, ИИ-дельцы и биотех-олигархи.

Смешна радость гомофобов. Ведь в «физиологическом смысле два пола установил не Трамп». Что же до туалетно-гендерного деления, то принцип «2 вместо 32» — на один раз. Консерваторы наливают и чокаются, мол — «дождались». Но скоро выяснится — то, что гендера два не влияет на чек в молле, зарплату и вообще ни на что. Ну, а 32 вернется, когда демократы качнут маятник предпочтений в свою сторону. 

Что же до мечтающих о массовом выселении мигрантов туда, откуда пришли, то те, кто хоть чем-то поуправлял, знают — там, где людей больше двадцати, всегда есть проблемы, пропорциональные их числу. А тут — миллионы. Сталину было плевать, когда он депортировал крымских татар и кавказцев. А Трамп ценит мнение мира. И его внимание тут обеспечено. А тут еще изгнанники начнут откупаться, болеть, умирать, резать и стрелять друг друга. Погибнут дети. Пойдут чудовищные скандалы. Ну и как Трамп решит эту «суперсложную и рискованную организационно и рейтингово задачу»? Да и решит ли? 

О сделке по войне трампо-скептики молчат. Опасная тема. Но о ней и о стремлении президента к расширению США, ясно высказался Зеленский: «Если у Трампа есть идея расшириться за счет России, то почему бы и нет?»

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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