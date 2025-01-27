Лживый и бессовестный Лукашенко 1 Аркадий Дубнов

27.01.2025, 10:19

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Аркадий Дубнов

Диктатора привычно «несло».

Нет нынче более ничтожного по своему значению электорального мероприятия в СНГ, чем то, что происходило в Беларуси под названием «выборы президента». Лукашенко, узурпировавший больше 30 лет назад начальственное кресло в Минске, остается на следующий, 7 -й(седьмой) по счету срок. Имена четырех его «конкурентов» никому в мире не известны, лишь один из них обозначил свое физическое присутствие предложением заменить «чуждое» белорусам слово «президент» на привычное «председатель», видимо, намекая, что 70-летний Лукашенко года-то возглавлял совхоз.

За те 33 года, что я наблюдая за происходящим на пространстве бывшего Союза, не приходилось видеть столь лживого, бессовестного и жестокого правителя. Не сравниться с ним даже туркменским деспотам, за ними хотя бы традиции Востока…

Окончательно превратившись в мирового изгоя в 2020 году, когда только применением грубой силы он сумел удержать власть после сфальсифицированных президентских выборов и, понимая свою политическую ущербность, Лукашенко не смеет уйти в отставку, страшно… Ему даже не светит будущее Нурсултана Назарбаева, решившегося на транзит власти в Казахстане в 2019 году, что позволило ему сохранить место в истории в качестве Первого президента своей страны, во всяком случае, при жизни… Не получится у Лукашенко и создать правящую династию, как это стремятся сделать раисы(начальники) в Центральной Азии, – в Туркмении и Таджикистане…

Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому нервничает и хамит. В Минске он буквально сорвался в истерику, назвав «пресмыкающимся пресмыканием перед старшими братьями в Вашингтоне» принятие априори Европарламентом резолюции о непризнании выборов в Беларуси. «Мне фиолетово, признаете вы наши выборы или нет», ярился он в ответ на вопросы британского журналиста.

Привычно «несло» Лукашенку и в сторону армянского премьера: «Пашинян начал заигрывать с ЕС, он уничтожит Армению». Минский узурпатор глубоко уязвлен запретом Пашиняна любым армянским политикам посещать Беларусь, пока у власти там Лукашенко, поддержавший Азербайджан в войне против Армении. В какой-то редкостный политический серпентарий превращается СНГ благодаря этим «нежностям».

Аркадий Дубнов, Telegram

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