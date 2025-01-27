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Возле Португалии задержали контейнеровоз с экипажем из Беларуси

  • 27.01.2025, 10:21
  • 2,246
Возле Португалии задержали контейнеровоз с экипажем из Беларуси

Судно могло перевозить наркотики.

Гражданская гвардия Испании совместно с сотрудниками ФБР задержала в водах у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с экипажем из России и Беларуси, следовавший из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание The Maritime Executive со ссылкой на полицию.

Судно, следовавшее под флагом Багамских островов, заподозрили в контрабанде крупной партии наркотиков из Южной Америки. Контейнеровоз был тщательно обыскан специалистами Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии.

По данным издания, большинство членов экипажа — граждане России и Беларуси. Их трое суток держали в порту и угрожали оружием. В рамках проверки силовики вскрыли несколько контейнеров с грузом. Они не позволили находившимся на борту гражданам вызвать на помощь консула для выяснения обстоятельств инцидента. Проведенная экспертиза судна не дала никаких результатов, после чего экипаж в составе 23 человек было решено отпустить в порт назначения, а сам контейнеровоз отбуксировали в испанский порт Виго.

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