WSJ: Для Ким Чен Ына появилась угроза 27.01.2025, 10:20

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Ким Чен Ын

Она исходит от молодежи.

Ким Чен Ын пользуется абсолютной властью в Северной Корее, однако есть одна угроза, которая всерьез его беспокоит – инакомыслие и нелояльность северокорейской молодежи. Как пишет The Wall Street Journal, Ким особенно обеспокоен просачиванием информации о внешнем мире из иностранных СМИ, а также голливудских фильмов или музыки K-pop. Хранение или распространение такого контента влечет за собой все более строгие наказания, вплоть до смертной казни.

«Под угрозой находится способность Кима поддерживать иллюзию Северной Кореи как социалистического рая, что является ключом к его способности удерживать власть. И ни одна группа не является более уязвимой для идеологического сдвига, чем самые молодые граждане Северной Кореи», - пишет WSJ.

Поэтому в последнее время Ким отдал центральную пропагандистскую роль молодежной ударной бригаде героев Пэктусана, которая была провозглашена национальными героями за помощь в восстановлении западного приграничного региона, сровненного с землей летними наводнениями. Сообщается, что 300 000 членов молодежной ударной бригады за четыре месяца построили 15 000 домов, школ и больниц.

«Ким Чен Ын хочет занять молодых людей работой, чтобы они не собирались вместе, чтобы смотреть южнокорейское телевидение и развивать еретические идеи о государстве», — сказал Питер Уорд, научный сотрудник Института Седжона, аналитического центра в Сеуле.

В то время как некоторые северокорейцы добровольно присоединяются к ударным бригадам, многие другие вербуются принудительно и сталкиваются с недоеданием, согласно отчету правительства Южной Кореи.

Так, около двух лет назад северокорейские государственные СМИ хвалили 18-летнюю «девственницу-солдата», которая, как они говорили, умерла, строя огромную теплицу с рекордной скоростью. Сообщается, что она написала в своем дневнике извинения Киму за то, что не выполнила свои ежедневные задачи.

Чо Чон Хи, сбежавший из Северной Кореи в 2011 году, также рассказал о своем опыте в молодежной ударной бригаде. Он рассказывал, что строительство начиналось до восхода солнца и часто продолжалось до полуночи. Однажды во время рытья туннеля стены рухнули на Чо, оставив его с травмированной спиной. Некоторые из его коллег погибли, а другие получили переломы ног или запястий. Когда его отправили на строительство железной дороги, рабочие спали в самодельных палатках на холоде.

«У меня было, может быть, 10 выходных дней в году», — сказал Чо. «Я узнал о пятидневной рабочей неделе только тогда, когда приехал в Южную Корею».

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