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В Грузии прошла волна новых протестов

  • 27.01.2025, 10:50
В Грузии прошла волна новых протестов
Фото: Interpressnews

Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент.

В Грузии прошли новые протесты. Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент, выступая против правящей партии «Грузинская мечта», а также освобождения задержанных в ходе протестов, передает Interpressnews.

Протестующие собрались возле здания парламента. Из-за акций протеста перекрывали проспект Руставели — участники митинга прошли к зданию парламента от первого корпуса Тбилисского государственного университета.

Протесты проходили и в других городах Грузии. В частности, возобновилась акция возле Дома правительства Аджарии в Батуми. Ее участники требуют освободить узников режима. К протестующим, как пишет Interpressnews, присоединились жители поселка городского типа Хуло, которые организовали марш от Батумского университета до улицы Абашидзе.

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