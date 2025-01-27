В Грузии прошла волна новых протестов
- 27.01.2025, 10:50
Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент.
В Грузии прошли новые протесты. Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент, выступая против правящей партии «Грузинская мечта», а также освобождения задержанных в ходе протестов, передает Interpressnews.
Протестующие собрались возле здания парламента. Из-за акций протеста перекрывали проспект Руставели — участники митинга прошли к зданию парламента от первого корпуса Тбилисского государственного университета.
Протесты проходили и в других городах Грузии. В частности, возобновилась акция возле Дома правительства Аджарии в Батуми. Ее участники требуют освободить узников режима. К протестующим, как пишет Interpressnews, присоединились жители поселка городского типа Хуло, которые организовали марш от Батумского университета до улицы Абашидзе.