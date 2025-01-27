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Связь между лишним весом и уровнем счастья озадачила ученых

  • 27.01.2025, 10:52
Связь между лишним весом и уровнем счастья озадачила ученых

Избыточная масса тела не делает людей более несчастными.

Немецкие ученые из Института образовательных траекторий Лейбница выяснили, может ли набор веса сделать человека менее счастливым. Исследование опубликовано в научном издании в International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP).

Избыточный вес и ожирение считаются основными проблемами общественного здравоохранения, особенно в экономически развитых странах. Хотя неблагоприятные физические последствия лишнего веса для здоровья хорошо известны, его психологическое воздействие, особенно на счастье и удовлетворенность жизнью, остается недостаточно изученным.

Команда проанализировала данные 8815 участников в возрасте от 25 до 60 лет, собранные с 2011 по 2021 год. Индекс массы тела (ИМТ), рассчитанный на основе самооценки веса и роста, служил мерой избыточного веса и ожирения.

Результаты исследования озадачили ученых. Хотя описательный анализ показал небольшую отрицательную корреляцию между ИМТ и счастьем, эта связь исчезла — а в некоторых случаях и изменилась на противоположную — при изучении причинно-следственных связей.

В частности, набор веса не был связан с уменьшением счастья. Как для мужчин, так и для женщин увеличение ИМТ либо коррелировало со счастьем, либо показало небольшой положительный эффект. Результаты оказались одинаковыми для всех возрастных групп и категорий ИМТ, включая людей с избыточным весом и умеренным ожирением.

Например, мужчины, которые перешли с ИМТ 22 (высокая норма) на 30 (ожирение), испытали небольшое, но статистически значимое увеличение счастья. Аналогично, уровень счастья у женщин стабилизировался после достижения ИМТ 27 и не показал снижения при дальнейшем наборе веса.

По словам ученых, необходимо лучше изучить взаимосвязь между культурным и индивидуальным отношением к весу и личным благополучием.

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