Россия на этом празднике жизни чужая Эль Мюрид

27.01.2025, 10:53

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Эль Мюрид

Трамп не мелочится.

Сообщают о том, что Трамп свой первый визит может нанести в Саудовскую Аравию. Для России этот визит носит тревожно-ожидающий характер, так как Трамп наверняка поставит вопрос (как он привык - ребром) о продолжении сделки ОПЕК+, целью которой было сохранение цены на нефть при контроле над объемами ее добычи странами-участницами сделки.

В первом приближении эта сделка выгодна США, так как американские нефтяники постепенно «откусывали» долю рынка, которую занимали страны ОПЕК+, однако Трамп не мелочится. Ему нужна низкая цена на нефть, чтобы максимизировать продажи и буквально удавить конкурентов, которые находятся под санкциями (Россия, Иран, Венесуэла) или критически отстают в технологиях вроде Нигерии. Заодно это позволит решить политические задачи - обрушить режимы Венесуэлы, Ирана и создать коллапс финансового положения России в свете давления на нее с точки зрения прекращения украинского конфликта.

Это крайне амбициозные и весьма резкие планы, которые могут и не реализоваться (или начать реализовываться не по задуманному) именно из-за своей резкости. Но если они увенчаются успехом, тогда Трамп реализует сразу целый ряд своих замыслов.

При этом Саудовская Аравия сама без Трампа идет в направлении сворачивания сделки, задача Трампа - интенсифицировать процесс, сделать его более быстрым и динамичным.

Россия на этом празднике жизни чужая, всё это будет происходить помимо ее участия. Она здесь просто объект чужой политики. Понятно, что если сделка развалится, изменится и стратегия участников - все немедленно начнут наращивать объемы добычи в расчете на то, что страны-изгои и страны с низкими технологическими возможностями будут вынуждены сокращать свое присутствие на рынке.

Эль Мюрид, Telegram

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