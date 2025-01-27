Politico: Венгрия в последний момент пошла на уступки по санкциям против России

Politico: Венгрия в последний момент пошла на уступки по санкциям против России2
- 27.01.2025, 11:09
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Турция также вмешалась в противостояние.
Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций против России. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу «энергетической безопасности».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Послы ЕС должны собраться на чрезвычайном заседании утром 27 января, а соглашение, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая начнется после этого в Брюсселе, сообщил один из дипломатов.
На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию, при условии, что Кремль не получит от этого выгоды.
Турция также вмешалась в противостояние: ее посол в ЕС Фарук Каймакчи сообщил, что Анкара готова помочь заменить Украину в качестве транзитной страны.
Сценарий, при котором Венгрия сегодня заблокирует продление санкций, «не является базовым сценарием», заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. «Это поставило бы весь ЕС и Венгрию в положение слабости… Это также ограничило бы США [с точки зрения] вариантов поиска долгосрочного устойчивого мира в Европе».
Угроза Венгрии вызвала предупреждения на высоком уровне, в том числе со стороны премьер-министра Польши Туска, который написал в X: «Если [Орбан] действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого последствиями».
Один дипломат ЕС заявил, что Венгрия «играет с огнем» и «закладывает бомбу в трансатлантические отношения», если заблокирует санкции.
«Им [венграм] нравится драма», - сказал третий дипломат ЕС, добавив, что меры будут продлены в той или иной форме.
ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.
Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к соглашению о сохранении санкций в отношении России до истечения срока их действия в конце января.
«Я настроена оптимистично, потому что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится», - сказала она.