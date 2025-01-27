Брестчанка купила кожаные ботинки за 500 рублей, но носить их не смогла 5 27.01.2025, 11:21

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иллюстративное фото

Вернуть деньги оказалось непросто.

Брестчанка смогла вернуть продавцу пару некачественных кожаных ботинок только после проведения экспертизы, пишет «Зеркало».

Обувь женщина купила за 500 рублей. После непродолжительной носки она заметила дефект — отклеилась подошва от верха обуви.

Клиентка попыталась вернуть пару в магазин, но продавец принимать товар без товароведческой экспертизы отказался.

Для того чтобы доказать, что повреждение обуви имеет производственный характер, покупательница обратилась в управление Госкомитета судебных экспертиз.

«При исследовании обуви специалистом установлены дефекты внешнего вида, имеющие производственный характер образования. Получив заключение экспертизы, женщина повторно обратилась в магазин. Брестчанке вернули денежные средства за некачественную обувь, а также компенсировали стоимость проведения товароведческой экспертизы», — сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

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