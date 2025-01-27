Войска КНДР оступили от линии фронта на Курщине 1 27.01.2025, 11:22

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Украинские военные рассказали о причинах.

Северокорейские войска временно отступили с линии фронта в Курской области, понеся большие потери. Бойцы КНДР либо извлекают уроки из ошибок, допущенных во время первых столкновений с Силами обороны Украины, либо занимаются лечением раненых, либо ждут подкрепления, сообщили украинские военные в интервью Sky News.

По их словам, сперва северокорейские войска не знали о том, насколько серьезную угрозу представляют беспилотники и артиллерия. Изначально их тактика состояла в пеших атаках группами по 20, 40 или даже 60 человек, благодаря чему становились легкой добычей для украинских военных.

Также украинские военные поделились с журналистами, что у солдат КНДР «промыты мозги». Они подчеркнули, что именно так северокорейские войска продолжают идти вперед на поле боя, несмотря на раненых и убитых товарищей вокруг них.

Кроме того, КНДР всеми силами пытается убрать свидетельства своего присутствия в зоне боевых действий, добавили украинские военные. Например, неоднократно были замечены северокорейцы в белых касках, которые забирали раненых и убитых.

Еще одной «отличительной чертой» северокорейских войск стало то, что они решительно отказываются сдаваться в плен, отметили украинские военные. По их словам, солдаты КНДР часто подрывали себя гранатами, чтобы не становиться военнопленными.

Командир 1-го батальона боевых водолазов Сил специальных операций с позывным «Пульс» рассказал журналистам, что однажды слышал, как один северокореец кричал «За генерала Ким Чен Ына», прежде чем взорвать себя гранатой.

Помимо этого между северокорейскими и российскими войсками существует плохая координация. В частности, она связана с языковым барьером, подчеркнули украинские военные. Радиоперехват однажды показал, что солдаты КНДР из-за этого по ошибке нанесли удар по российским позициям.

Среди северокорейских и российских солдат есть и разница в снаряжении, добавили украинские военные. Например, у бойцов КНДР лучше винтовки и униформа, но отсутствует тяжелая бронетехника.

«Все они были чисто выбриты и идеально ухожены, как модели. Все до единого - ни бород, ни неухоженных волос, ни лысых голов... Также трудно было определить их возраст. Все они выглядели на 25-35, а может, и на 40», - заявил «Пульс» в разговоре с журналистами.

Кроме того, северокорейские войска часто переоценивали свои возможности. Военный с позывным «Тренер» поделился, что видел, как у северокорейцев были только боеприпасы и шоколад.

«Ни у одного солдата не было даже бутылки с водой. Они полагались на то, что прорвутся, займут позиции, а потом будут есть и выживать за счет наших запасов», - сказал он.

«Тренер» рассказал, что находил и личные вещи погибших солдат КНДР. Среди них были блокноты, записи, нарисованные от руки карты, а также фотографии детей, матерей и письма, которые они пытались отправить домой.

По словам «Пульса», северокорейские войска гораздо дисциплинированнее, чем россияне. Он подчеркнул, что солдаты КНДР полны решимости, но с полностью «промытыми мозгами».

Украинский военный отметил, что около двух недель назад заметил, что северокорейцы отступают:

«Русские стоят, работают повсюду вдоль линии фронта, но корейцев нет».

Он добавил, что перехваченные российские сообщения указывают на то, что солдаты КНДР еще вернутся на поле боя.

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