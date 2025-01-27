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В агрогородке под Минском пропала вода

  • 27.01.2025, 11:28
  • 1,834
В агрогородке под Минском пропала вода
иллюстративное фото

В населенный пункт отправили автоцистерны с водой.

Утром в понедельник в агрогородок и центр сельсовета Большевик под Минском отправили автоцистерны с водой. Ночью там случилась авария. Приблизительно в 4 часа на скважине по улице Космонавтов испортился насосный агрегат, сообщает «Еврорадио».

Водоканал Минского района отправил в Большевик бригаду и автокран, идут ремонтные работы. Там обещают, что они продлятся приблизительно до 13 часов. Отмечается, что авария затронула частный сектор.

В прошлом году в Большевике произошло несколько подобных коммунальных аварий, а еще местные жители нередко жаловались на качество воды.

Подобные аварии случаются все чаще. Инфраструктура требует обновления, а финансирование увеличивают прежде всего силовикам.

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