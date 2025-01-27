закрыть
27 января 2025, понедельник, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрей Санников: Лукашенко сидел в бункере

  • 27.01.2025, 11:30
  • 6,988
Андрей Санников: Лукашенко сидел в бункере
Андрей Санников

Тогда был большой шанс сменить власть.

В день так называемых «выборов», 26 января, «Радыё Рацыя» спросила лидера «Европейской Беларуси» Андрея Санникова, был ли реальный шанс сменить власть в 2010 году, когда оппозиционный политик был кандидатов в президенты:

— Реальный шанс был, и мы этот шанс видели. Я всегда говорю, что в 2010 году произошло восстание, и мы предлагали переговоры. Предлагали переговоры тем людям, которые были у власти. Честно говоря, к нам приходили люди, которые тоже непублично хотели, чтобы это произошло.

В тюрьме КГБ мы вместе с Дмитрием Бондаренко пытались продолжать эту линию: что будет экономический кризис, надо что-то делать, надо спасать страну, надо спасать независимость. Шанс был, и шанс был велик. Но Лукашенко был настолько напуган, что впервые, сидя в бункере, он отдал приказ применять силу уже в день «выборов». Раньше этого не было. Он ждал, пока уедут наблюдатели, пока уедут журналисты. Главное для него зло — это наблюдатели и журналисты.

— Хорошо ли то, что в 2010 году было так много кандидатов в президенты? Может, лучше было тогда объединиться?

— Нет, объединиться было невозможно, потому что были фейковые кандидаты. Мы знали их, это не ко мне вопрос, потому что мы знали, что у нас самая сильная команда, а Лукашенко будет делать все, чтобы нас нейтрализовать. Потому что в нашей команде были все знаковые оппозиционные фигуры. Мы знали, что делали. Остальные... Это на их совести, потому что, не собрав подписи, они пошли и сыграли вместе с Лукашенко.

Я не считаю, что это что-то изменило, так как он явно проиграл эти выборы. Было видно, что он не набрал 50%. Об этом свидетельствовали и те, кто наблюдал, тогда еще была возможность это делать.

— Собрали ли остальные кандидаты 100 тысяч подписей? Тот же Рымашевский, Романчук, Статкевич?

— Я знаю, что не собрали. Рымашевский точно не собрал. Разве что Некляев собрал.

К Статкевичу у меня нет вопросов, потому что Статкевич шел воевать, и мы были вместе, мы были единомышленниками. Если вы заметили, мы были вместе с ним на площади. Мы пошли ко входу в дом правительства. Некляева избили, другие исчезли, мы остались. И опять же, это на совести остальных.

Я точно знаю, кто собрал и кто не собрал, так как мы общались с теми людьми, которые занимались сбором подписей других кандидатов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов