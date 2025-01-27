Андрей Санников: Лукашенко сидел в бункере 27.01.2025, 11:30

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Андрей Санников

Тогда был большой шанс сменить власть.

В день так называемых «выборов», 26 января, «Радыё Рацыя» спросила лидера «Европейской Беларуси» Андрея Санникова, был ли реальный шанс сменить власть в 2010 году, когда оппозиционный политик был кандидатов в президенты:

— Реальный шанс был, и мы этот шанс видели. Я всегда говорю, что в 2010 году произошло восстание, и мы предлагали переговоры. Предлагали переговоры тем людям, которые были у власти. Честно говоря, к нам приходили люди, которые тоже непублично хотели, чтобы это произошло.

В тюрьме КГБ мы вместе с Дмитрием Бондаренко пытались продолжать эту линию: что будет экономический кризис, надо что-то делать, надо спасать страну, надо спасать независимость. Шанс был, и шанс был велик. Но Лукашенко был настолько напуган, что впервые, сидя в бункере, он отдал приказ применять силу уже в день «выборов». Раньше этого не было. Он ждал, пока уедут наблюдатели, пока уедут журналисты. Главное для него зло — это наблюдатели и журналисты.

— Хорошо ли то, что в 2010 году было так много кандидатов в президенты? Может, лучше было тогда объединиться?

— Нет, объединиться было невозможно, потому что были фейковые кандидаты. Мы знали их, это не ко мне вопрос, потому что мы знали, что у нас самая сильная команда, а Лукашенко будет делать все, чтобы нас нейтрализовать. Потому что в нашей команде были все знаковые оппозиционные фигуры. Мы знали, что делали. Остальные... Это на их совести, потому что, не собрав подписи, они пошли и сыграли вместе с Лукашенко.

Я не считаю, что это что-то изменило, так как он явно проиграл эти выборы. Было видно, что он не набрал 50%. Об этом свидетельствовали и те, кто наблюдал, тогда еще была возможность это делать.

— Собрали ли остальные кандидаты 100 тысяч подписей? Тот же Рымашевский, Романчук, Статкевич?

— Я знаю, что не собрали. Рымашевский точно не собрал. Разве что Некляев собрал.

К Статкевичу у меня нет вопросов, потому что Статкевич шел воевать, и мы были вместе, мы были единомышленниками. Если вы заметили, мы были вместе с ним на площади. Мы пошли ко входу в дом правительства. Некляева избили, другие исчезли, мы остались. И опять же, это на совести остальных.

Я точно знаю, кто собрал и кто не собрал, так как мы общались с теми людьми, которые занимались сбором подписей других кандидатов.

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