закрыть
27 января 2025, понедельник, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Израиль тайно передает Украине оружие

2
  • 27.01.2025, 11:38
  • 3,370
The Telegraph: Израиль тайно передает Украине оружие

Американские самолеты совершают рейсы из Израиля в Польшу.

Израиль рассматривает возможность передачи Украине советского и российского оружия, захваченного в Ливане, однако есть признаки, указывающие, что такие поставки уже идут.

Об этом пишет The Telegraph, указывая, что во вторник, 21 января, Израиль провел встречу с украинскими дипломатами, чтобы обсудить передачу оружия, захваченного ЦАХАЛом во время операций, и с тех пор американские военные грузовые самолеты совершают рейсы из Израиля на авиабазу на востоке Польши.

Около 60 процентов оружия, захваченного Израилем во время борьбы с Хезболлой в Ливане в 2024 году, было произведено Советским Союзом и Россией, отмечает The Telegraph.

«К ним относятся снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты Корнет, переданные Хезболле Сирией, которая была верным союзником России при режиме Башара Асада», — говорится в статье.

Сделка по передаче захваченного оружия Украине, по данным СМИ, была частным предложением заместителя министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов