The Telegraph: Израиль тайно передает Украине оружие

The Telegraph: Израиль тайно передает Украине оружие2
- 27.01.2025, 11:38
- 3,370
Американские самолеты совершают рейсы из Израиля в Польшу.
Израиль рассматривает возможность передачи Украине советского и российского оружия, захваченного в Ливане, однако есть признаки, указывающие, что такие поставки уже идут.
Об этом пишет The Telegraph, указывая, что во вторник, 21 января, Израиль провел встречу с украинскими дипломатами, чтобы обсудить передачу оружия, захваченного ЦАХАЛом во время операций, и с тех пор американские военные грузовые самолеты совершают рейсы из Израиля на авиабазу на востоке Польши.
Около 60 процентов оружия, захваченного Израилем во время борьбы с Хезболлой в Ливане в 2024 году, было произведено Советским Союзом и Россией, отмечает The Telegraph.
«К ним относятся снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты Корнет, переданные Хезболле Сирией, которая была верным союзником России при режиме Башара Асада», — говорится в статье.
Сделка по передаче захваченного оружия Украине, по данным СМИ, была частным предложением заместителя министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.