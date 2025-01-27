The Telegraph: Израиль тайно передает Украине оружие 2 27.01.2025, 11:38

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Американские самолеты совершают рейсы из Израиля в Польшу.

Израиль рассматривает возможность передачи Украине советского и российского оружия, захваченного в Ливане, однако есть признаки, указывающие, что такие поставки уже идут.

Об этом пишет The Telegraph, указывая, что во вторник, 21 января, Израиль провел встречу с украинскими дипломатами, чтобы обсудить передачу оружия, захваченного ЦАХАЛом во время операций, и с тех пор американские военные грузовые самолеты совершают рейсы из Израиля на авиабазу на востоке Польши.

Около 60 процентов оружия, захваченного Израилем во время борьбы с Хезболлой в Ливане в 2024 году, было произведено Советским Союзом и Россией, отмечает The Telegraph.

«К ним относятся снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты Корнет, переданные Хезболле Сирией, которая была верным союзником России при режиме Башара Асада», — говорится в статье.

Сделка по передаче захваченного оружия Украине, по данным СМИ, была частным предложением заместителя министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

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