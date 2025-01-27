«Железнодорожники»: Появился новый маршрут для поставок люксовых авто в Беларусь в обход санкций

«Железнодорожники»: Появился новый маршрут для поставок люксовых авто в Беларусь в обход санкций8
- 27.01.2025, 11:42
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После легализации в Беларуси автомобили направляются в Россию.
Люксовые автомобили по-прежнему попадают в Россию в обход санкций. Важную роль в этой схеме играют белорусские логистические компании, которые обеспечивают функционирование альтернативных маршрутов: если ранее они проходили через страны Балтии, то сейчас — через Турцию и Иран, утверждает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Ранее «антисанкционные» схемы включали перевозку дорогих авто из ЕС в страны Балтии, например Латвию, а затем их транспортировку через Беларусь в Россию. Однако впоследствии такие маршруты были заблокированы, в частности, прекращены железнодорожные поставки автомобилей через Латвию.
«Однако в целях удовлетворения спроса российского рынка на автомобили класса люкс была разработана альтернативная логистическая схема, значительно удлиняющая и удорожающая маршрут доставки, но менее зависимая от влияния европейских полномочных органов, контролирующих соблюдение санкций», — отмечает сообщество.
По данным железнодорожников, новая схема доставки люксовых авто представляет собой обходной маршрут из морских портов ЕС (в основном стран Балтии) и непосредственно от поставщиков в Европе через Турцию, Иран, Туркменистан, Казахстан, Россию и Беларусь. В Беларуси происходит растаможка автомобилей, в основном в логистическом центре «Бремино-групп» (Болбасово), который указывается как якобы конечный пункт их следования. После легализации в Беларуси автомобили направляются к конечным покупателям в Россию.
Отмечается, что весь путь от иранской границы до белорусских станций проходит по железной дороге, а транспортируют машины в специальных крытых вагонах-автомобилевозах.
При этом значительная часть подвижного состава для перевозки автомобилей принадлежит Литовским железным дорогам (LTG), которые сдают вагоны в аренду, несмотря на увеличенное время оборота из-за огромного расстояния маршрута — порядка 4,5 тысячи км. Срок доставки составляет около месяца.
Кроме того, компании, участвующие в перевозках, часто вносят недостоверные данные в транспортные накладные — например, указывают неправильный вес или код товара. Все это для того, чтобы скрыть фактический конечный пункт назначения груза и вывести его из-под санкций.
Предполагается, что в 2025 году объемы перевозок по этой схеме могут вырасти, несмотря на ее высокую в сравнении с латвийским маршрутом стоимость. При этом участвующие в ней компании извлекают выгоду за счет конечных покупателей, оплачивающих дополнительные транспортные расходы.
Среди транспортных компаний, которые таким образом обогащаются, сообщество называет ООО «Рузэкспедиция», а также компании, принадлежащим одному из «кошельков» Лукашенко Александру Зайцеву.