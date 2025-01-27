Ставки повышаются 1 Олег Устенко

27.01.2025, 11:48

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Олег Устенко

Логика Трампа проста.

Трамп и Давос. Ставки повышаются: еще одна угроза агрессору.

1. Вчерашний ультиматум Дональда Трампа России было бы сложно «затмить» чем-либо еще. Так было до его вчерашнего виртуального выступления в Давосе. Но все изменилось уже ближе к десятой минуте выступления.

2. «Цены на нефть должны быть снижены» – говорит Трамп. Механизм задействования более чем логичен. Во-первых, разморозка скважин в США. «Drill, baby, drill!» во всей красе. Во-вторых, телефонный звонок другу, «который очень хороший парень» (дословно из выступления), в Саудовскую Аравию с просьбой нарастить добычу. И аналогичная просьба ко всем другим странам ОПЕК, которые вряд ли откажут в такой плевой просьбе.

3. Экономическая логика Трампа проста: «Цены на нефть упадут и собьют инфляцию в США». Сопутствующий эффект – обвал доходов России. На картинке ниже – то, как цены на нефть начали крутое пике во время выступления Трампа.

4. Трамп прав, когда говорит, что он только несколько дней в Овальном кабинете, а сделано уже очень много. Такая скорость действий вызывает восторг. Будем ждать следующих дней его президентства. Это реально захватывает.

Олег Устенко, «Фейсбук»

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