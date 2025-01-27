Диетологи назвали орех, который продлевает молодость 3 27.01.2025, 12:00

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Эти орехи - хороший источник полезных для сердца жиров, клетчатки и микроэлементов.

Грецкие орехи - это больше, чем просто способ борьбы с сердечными недугами. Как оказалось, они лучше, чем любые другие орехи, подходят для борьбы со старением, пишет Delish.

Кроме того, что грецкие орехи богаты жирными кислотами, они также являются хорошим источником полезных для сердца жиров, клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов, рассказала зарегистрированный диетолог Мелисса Джегер.

По её словам, хоть все орехи содержат здоровые жиры, именно грецкие орехи богаты полиненасыщенными жирами, особенно омега-3 жирными кислотами. И это единственные орехи, которые содержат значительное количество здорового омега-3 жира альфа-линоленовой кислоты.

Как рассказала сотрудница RD в MyFitnessPal Джоанна Грегг, все эти питательные вещества делают грецкие орехи невероятным ресурсом для предотвращения старения.

«Грецкие орехи содержат много компонентов, таких как жирные кислоты, клетчатка и необходимые витамины и минералы, которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм», - отметила Грегг.

Она указывает на исследования, которые свидетельствуют, что потребление грецких орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, диабета, а также улучшить когнитивные функции.

«Что касается борьбы со старением, грецкие орехи поддерживают здоровье сердца и кишечника, уменьшают воспаление и способствуют здоровому весу, что способствует оптимальному здоровью и долголетию», - сообщила Грегг.

Исследования подтверждают эти выводы и фактически свидетельствуют о том, что грецкие орехи уникально связаны со здоровым старением. Исследователи наблюдали за 33 931 женщиной в возрасте от 50 до 60 лет, оценивая их диету, физическое здоровье, память и статус хронических заболеваний.

В конце концов, исследование показало, что женщины, которые потребляли по крайней мере две порции грецких орехов в неделю, имели на 20% выше шансы быть классифицированными как «здоровые люди» по сравнению с теми, кто не ел грецких орехов, говорится в материале.

Особые преимущества грецкие орехи имеют для сердечно-сосудистой системы. Такие антиоксиданты, как фитостеролы и полифенолы, которые есть в орехах, уменьшают окислительный стресс, воспаление и артериальное давление.

Обзор исследований и правительственных рекомендаций 2023 года продемонстрировал, что потребление всего 10 граммов грецких орехов в день (или примерно пяти половинок грецких орехов) способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако есть грецкие орехи в больших количествах нельзя, ведь в них есть жиры. Пусть они и «здоровые», но способны накапливаться, говорят эксперты. Взрослым рекомендуют съедать четыре-шесть порций несоленых орехов в неделю.

Джегер советует выбирать сырые сухие жареные или несоленые орехи, чтобы уменьшить добавление соли или сахара.

В то же время диетологи напоминают, что нет ни одного блюда, которое самостоятельно может изменить ваше здоровье. Чтобы достичь результатов, вам понадобятся также полноценное здоровое питание и образ жизни, который предусматривает регулярные физические упражнения и отказ от курения.

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